Încă o companie aeriană cu operațiuni în România riscă să rămână la sol. ROMATSA somează HiSky să își achite restanțele.

Publicat 29 oct. 2026, 14:55 Actualizat 29 oct. 2026, 14:59 Sursă Realitatea.Net, dc news

Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian” (ROMATSA) a notificat operatorul aerian HiSky cu privire la suspendarea serviciilor de trafic aerian în România începând cu 1 noiembrie 2026. Compania nu a achitat către ROMATSA datorii care se apropie de 7 milioane de lei. Situația HiSky amintește de dificultățile întâmpinate de AnimaWings, o altă companie aeriană care și-a suspendat zborurile până la 15 noiembrie 2026 și se află în prezent într-un proces de reorganizare, în încercarea de a evita ieșirea de pe piață.

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