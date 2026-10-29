Încă o companie aeriană cu operațiuni în România riscă să rămână la sol. ROMATSA somează HiSky să își achite restanțele.

Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian” (ROMATSA) a notificat operatorul aerian HiSky cu privire la suspendarea serviciilor de trafic aerian în România începând cu 1 noiembrie 2026. Compania nu a achitat către ROMATSA datorii care se apropie de 7 milioane de lei. Situația HiSky amintește de dificultățile întâmpinate de AnimaWings, o altă companie aeriană care și-a suspendat zborurile până la 15 noiembrie 2026 și se află în prezent într-un proces de reorganizare, în încercarea de a evita ieșirea de pe piață.
HiSky are datorii aferente serviciilor denavigaţie aerianăde terminal din perioada martie-august 2026 care au depăşit 6,8 milioane de lei, potrivit DC News, dar și o serie de restanțe mia vechi a căror plată eșalonată a fost deja negociată în iulie 2026.
HiSky poate reîncepe să zboare în România după ce plăteşte datoriile
Compania HiSky poate reîncepe operarea zborurilor imediat ce îşi achită datoriile sau dacă le garantează pe acestea în totalitate şi dacă îşi îndeplineşte celelalte condiţii prevăzute de lege, se mai arată în notificarea semnată de Adrian Cojoc, directorul general ROMATSA.
Compania din Republica Moldova operează, din 2024, singura rută directă între Bucureşti şi New York, cu zboruri săptămânale. HiSky foloseşte numai avioane fabricate de AirBus.
Potrivit informațiilor de pe pagina oficială a companiei, în octombrie 2026 HiSky deservește 7 destinații interne și 12 internaționale, având operațiuni regulate din aeroporturile românești din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, Iași, Baia Mare și Arad.
AnimaWings prelungește suspendarea zborurilor până la 15 noiembrie, după respingerea cererii de intrare în insolvență
HiSky nu e singura companie aeriană cu probleme financiare.
AnimaWings a prelungit până la 15 noiembrie 2026, inclusiv, suspendarea temporară a zborurilor, în contextul deciziei Tribunalului Bucureşti de a respinge cererea depusă pe 30 septembrie privind intrarea în insolvenţă, au anunţat reprezentanţii companiei.
Joi, 22 octombrie 2026, compania aeriană Dan Air a depus joi o cerere de intrare în insolvență la Tribunalul Ilfov. Potrivit datelor financiare pentru 2025, compania aeriană românească înregistrează datorii totale de peste 126 de milioane de lei, după ce o altă companie din sector, AnimaWings, a solicitat, de asemenea, insolvența.