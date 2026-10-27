Grindeanu îi cere lui Nazare să prezinte public „gaura” din buget. Surse: ar lipsi până la 80 de miliarde de lei

Situația finanțelor publice ar putea fi mult mai gravă decât se știa până acum, potrivit surselor Realitatea Plus. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-ar fi cerut ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să prezinte public toate datele privind deficitul și obligațiile restante ale statului înainte de adoptarea rectificării bugetare. Potrivit unor surse, în buget ar lipsi aproximativ 80 de miliarde de lei, bani necesari pentru plata unor datorii, lucrări deja executate, concedii medicale și funcționarea instituțiilor până la sfârșitul anului.
Întâlnire între Sorin Grindeanu și Alexandru Nazare pe tema deficitului bugetar
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit marți, 27 octombrie 2026, cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru o discuție concentrată pe situația bugetară și pe datele care urmează să stea la baza viitoarei rectificări bugetare.
Potrivit surselor citate de Realitatea Plus, Grindeanu i-ar fi solicitat ministrului Finanțelor să prezinte public, înainte de adoptarea rectificării, toate cifrele care reflectă starea reală a finanțelor publice, astfel încât opinia publică să poată înțelege dimensiunea problemelor bugetare.
Conform informațiilor obținute de Realitatea Plus, necesarul suplimentar de finanțare s-ar ridica la aproximativ 80 de miliarde de lei.
Suma ar include facturi neachitate pentru lucrări deja executate, datorii restante către magistrați estimate la circa 5 miliarde de lei, alte aproximativ 5 miliarde de lei necesare pentru plata concediilor medicale restante, dar și între 10 și 12 miliarde de lei necesare pentru asigurarea funcționării instituțiilor statului până la finalul anului.
Sursele susțin că toate aceste obligații financiare ar urma să fie prezentate în detaliu înainte de aprobarea rectificării bugetare.
Grindeanu vrea o discuție și cu premierul Luca Niculescu
Potrivit acelorași surse, liderul PSD intenționează să aibă în perioada următoare o întâlnire și cu premierul Luca Niculescu, pentru a analiza în detaliu cifrele referitoare la execuția bugetară și la necesarul de finanțare.
Miza discuțiilor este clarificarea situației financiare și identificarea soluțiilor necesare pentru acoperirea obligațiilor restante ale statului.
În paralel, ministrul Muncii, Florin Manole, s-a întâlnit cu președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin.
Potrivit informațiilor discutate în cadrul întâlnirii, sindicaliștii au solicitat elaborarea unei noi legi a salarizării, după ce actul normativ anterior a fost contestat de organizațiile sindicale.
Reprezentanții BNS cer un sistem de salarizare considerat mai echitabil și mai predictibil, dar și recalcularea salariului minim în funcție de realitățile economice și efectele inflației. În discuție au intrat și probleme legate de sistemul public de pensii, urmând ca negocierile dintre Guvern și sindicate să continue în perioada următoare.