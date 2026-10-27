Getty Images intră în faliment și acuză presiunea uriașă a inteligenței artificiale

Publicat 27 oct. 2026, 23:08 Sursă Realitatea.Net

Una dintre cele mai cunoscute companii de fotografie și conținut vizual din lume, Getty Images, a intrat sub protecția legii falimentului din Statele Unie. Compania recunoaște că inteligența artificială a schimbat radical piața imaginilor stock, reducând cererea pentru fotografiile tradiționale și amplificând problemele financiare acumulate în ultimii ani.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre falimentinteligenta artificialaaiafaceri