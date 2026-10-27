Getty Images intră în faliment și acuză presiunea uriașă a inteligenței artificiale

Una dintre cele mai cunoscute companii de fotografie și conținut vizual din lume, Getty Images, a intrat sub protecția legii falimentului din Statele Unie. Compania recunoaște că inteligența artificială a schimbat radical piața imaginilor stock, reducând cererea pentru fotografiile tradiționale și amplificând problemele financiare acumulate în ultimii ani.
Getty Images a depus cererea de faliment în SUA
Getty Images, unul dintre cei mai mari furnizori de fotografii și materiale video pentru presă, publicitate și mediul online, a depus cererea de intrare sub protecția Capitolului 11 al Legii Falimentului din Statele Unite, în cadrul unui amplu proces de restructurare. Potrivit Reuters, compania încearcă să își reducă datoriile și să revină la statutul de companie privată, potrivit Reuters.
Anunțul vine după eșecul fuziunii cu Shutterstock, tranzacție evaluată la miliarde de dolari, dar și pe fondul concurenței tot mai mari generate de platformele de inteligență artificială capabile să producă imagini în câteva secunde.
Documentele și declarațiile citate de Reuters arată că dezvoltarea accelerată a instrumentelor AI de generare a imaginilor a afectat puternic modelul de afaceri al companiilor care vând fotografii stock. Tot mai multe firme și agenții aleg să creeze imagini cu ajutorul inteligenței artificiale, în loc să cumpere fotografii licențiate din baze de date tradiționale. (
În paralel, Getty s-a confruntat cu o datorie de aproximativ 2,1 miliarde de dolari și cu costurile ridicate generate de tentativa eșuată de fuziune cu Shutterstock.
Conducerea companiei susține că operațiunile curente nu vor fi afectate de procedura de faliment și că serviciile pentru clienți, parteneri și colaboratori vor continua în mod normal. În urma restructurării, afiliați ai familiei Getty și Koch Equity Development vor prelua integral controlul companiei, după o injecție de capital estimată la peste 500 de milioane de dolari.
Falimentul Getty Images este considerat unul dintre cele mai importante semnale privind impactul economic al inteligenței artificiale asupra industriilor creative, unde instrumentele AI încep să înlocuiască produse și servicii care până de curând reprezentau afaceri de miliarde de dolari.