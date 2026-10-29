Gazele se scumpesc puternic în Europa. Prețul a trecut de 100 de euro/MWh pentru prima dată din 2022
Prețul gazelor în Europa
Gazele naturale au depășit 100 de euro/MWh în Europa. Rezervele reduse și tensiunile din Orientul Mijlociu pun presiune asupra pieței înainte de iarnă.
Prețul gazelor naturale în Europa a depășit pragul de 100 de euro/MWh pentru prima dată din decembrie 2022, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al rezervelor reduse înainte de sezonul rece. Evoluția de pe piața energetică pune presiune asupra costurilor pentru industrie și creează riscul unor noi scumpiri la energie în lunile următoare.
Cotațiile de referință de pe piața olandeză TTF, utilizate ca reper pentru prețurile gazelor naturale în Europa, au urcat temporar la aproximativ 100 de euro/MWh pe 28 octombrie. Creșterea vine într-un moment sensibil, în care statele europene încearcă să își asigure suficiente rezerve pentru iarna 2026–2027.
Prețul gazelor în Europa a depășit pragul de 100 de euro/MWh
Contractele futures pentru gazele naturale tranzacționate pe piața TTF din Amsterdam au atins temporar nivelul de 100 de euro/MWh, cel mai ridicat din ultimii aproape patru ani.
Scumpirea este asociată cu perturbările aprovizionării globale cu gaze naturale lichefiate (GNL), generate de conflictul din Orientul Mijlociu și de dificultățile de transport prin Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru comerțul internațional cu energie.
În paralel, Europa intră în sezonul rece cu depozite de gaze mai puțin umplute decât în anii precedenți. Potrivit datelor publicate de Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), gradul de umplere a depozitelor europene era de aproximativ 75% la 21 octombrie.
Această situație amplifică presiunea asupra pieței, deoarece statele europene trebuie să gestioneze rezervele disponibile într-o perioadă în care consumul de gaze pentru încălzire este așteptat să crească.
De ce se scumpesc gazele naturale înainte de iarnă
Creșterea prețurilor este determinată de mai mulți factori care se suprapun.
Tensiunile din Orientul Mijlociu au afectat fluxurile internaționale de gaze naturale lichefiate, inclusiv transporturile asociate regiunii Golfului Persic. Orice perturbare a aprovizionării reduce cantitățile disponibile pe piața mondială și intensifică rivalitatea dintre cumpărătorii europeni și cei asiatici.
Rezervele insuficiente reprezintă un alt factor important. Depozitele europene au fost refăcute mai lent în cursul verii, iar achizițiile suplimentare de gaze devin mai costisitoare atunci când prețurile de pe piețele internaționale cresc.
Creșterea cererii în sezonul rece poate accentua presiunile. Temperaturile scăzute determină majorarea consumului pentru încălzire, în timp ce eventualele perioade cu producție redusă din surse regenerabile pot crește necesarul de gaze pentru producerea electricității.
În acest context, evoluția prețurilor va depinde atât de situația geopolitică și de disponibilitatea transporturilor de GNL, cât și de temperaturile din următoarele luni.
Facturile la gaze și electricitate ar putea resimți scumpirile
Creșterea prețului angro al gazelor nu se reflectă automat și imediat în facturile tuturor consumatorilor casnici. Impactul depinde de contractele de furnizare, de modul în care furnizorii își achiziționează energia și de reglementările aplicabile în fiecare țară.
Totuși, menținerea cotațiilor la niveluri ridicate poate determina creșterea costurilor de aprovizionare și poate pune presiune asupra tarifelor oferite clienților în perioadele următoare.
Efectele pot fi resimțite și pe piața energiei electrice. Centralele pe gaze naturale contribuie la stabilirea prețului angro al electricității în numeroase intervale de consum ridicat, astfel încât scumpirea combustibilului poate antrena costuri mai mari și pentru producția de energie electrică.
Industria consumatoare de energie, în special sectoarele chimic, al îngrășămintelor și al siderurgiei, este expusă direct evoluției prețurilor angro. Pentru unele companii, costurile mai mari pot conduce la reducerea producției și la scăderea competitivității.
Europa intră în iarnă cu rezerve de gaze sub nivelurile obișnuite
Nivelul rezervelor reprezintă una dintre principalele vulnerabilități ale pieței europene în perspectiva iernii 2026–2027.
Potrivit datelor ACER, depozitele de gaze ale Uniunii Europene erau umplute în proporție de aproximativ 75% la 21 octombrie, sub nivelurile considerate obișnuite pentru această perioadă a anului.
În plus, refacerea stocurilor în cursul anului 2026 a fost mai costisitoare, pe fondul concurenței pentru aprovizionarea cu gaze naturale lichefiate și al reducerii unor fluxuri tradiționale de import.
Europa va trebui să concureze în continuare cu piețele asiatice pentru transporturile disponibile de GNL. În cazul unei ierni mai reci decât estimările sau al unor noi perturbări ale aprovizionării, prețurile ar putea înregistra noi creșteri.
Chiar dacă temperaturile vor fi moderate, refacerea depozitelor după sezonul rece ar putea menține presiunea asupra pieței și în 2027.
Ce înseamnă scumpirea gazelor pentru România
Evoluția pieței europene este relevantă și pentru România, deoarece prețurile angro și condițiile regionale de aprovizionare influențează piața energetică națională.
Cu toate acestea, depășirea pragului de 100 de euro/MWh pe piața TTF nu înseamnă automat că prețul gazelor pentru consumatorii români va crește în aceeași proporție.
Impactul asupra facturilor depinde de condițiile contractuale, de costurile de achiziție ale furnizorilor, de reglementările naționale și de evoluția pieței interne.
În cazul în care prețurile internaționale rămân ridicate, presiunea se poate transmite treptat asupra costurilor de aprovizionare și, ulterior, asupra ofertelor comerciale. Efectele concrete pentru gospodării vor depinde însă de evoluțiile din România și de măsurile aplicabile consumatorilor.
Pentru moment, atingerea pragului de 100 de euro/MWh reprezintă în primul rând un semnal privind tensiunile de pe piața europeană și dificultățile aprovizionării înainte de iarnă.
Prețurile gazelor ar putea rămâne ridicate și în 2027
Analiștii din sectorul energetic avertizează că presiunile asupra pieței ar putea continua și după sezonul rece, deoarece Europa va trebui să își refacă rezervele de gaze.
Persistența tensiunilor geopolitice, concurența pentru transporturile de GNL și nivelul redus al stocurilor pot menține prețurile la valori ridicate, chiar dacă vremea nu va fi deosebit de rece.
În aceste condiții, evoluția facturilor la gaze și electricitate va depinde de modul în care se vor echilibra cererea și oferta, de reluarea fluxurilor internaționale de aprovizionare și de capacitatea statelor europene de a-și reface depozitele.
Depășirea pragului de 100 de euro/MWh readuce în atenție vulnerabilitatea Europei la șocurile energetice și riscul unor noi presiuni asupra gospodăriilor și companiilor în lunile următoare.
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