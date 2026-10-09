Facturi uriașe la întreținere în această iarnă! Românii ar putea plăti peste 1.000 de lei. Avertismentul unui administrator

Românii care locuiesc la bloc s-ar putea confrunta cu facturi tot mai mari la întreținere în această iarnă. Pentru un apartament cu două camere, costurile ar putea ajunge la 1.000 de lei, în timp ce proprietarii locuințelor cu trei camere ar putea plăti chiar mai mult. În același timp, prețul apei diferă semnificativ de la o localitate la alta, iar noi scumpiri nu sunt excluse, conform Realitatea PLUS.
Întreținerea ar putea depăși 1.000 de lei în această iarnă
Eugen Berceanu, administrator de bloc, avertizează că întreținerea aproape s-a dublat în ultimii ani, pe fondul scumpirilor la utilități. Acesta susține că facturile la gaze s-au triplat, iar cele la energia electrică s-au dublat. În aceste condiții, costurile întreținerii în sezonul rece ar putea deveni tot mai greu de suportat pentru locatari.
„Deci, practic, în această iarnă, întreținerea la două camere va depăși 700–800 de lei, și în funcție de consumurile de apă și de electricitate, va ajunge până la 1.000 de lei. Iar la trei camere, din păcate, probabil undeva în jur de 1.000 de lei sau chiar peste”, a declarat Eugen Berceanu, la Realitatea PLUS.
Prețul apei diferă de la o localitate la alta. Sunt posibile noi scumpiri
O altă problemă este diferența mare dintre tarifele practicate pentru apă și canalizare, care variază între aproximativ 10 și 23 de lei pe metru cub. Diferența dintre cele mai mici și cele mai mari prețuri depășește 130%, iar o eventuală majorare ar putea crește și mai mult cheltuielile gospodăriilor.
Administratorul de bloc spune că apa rece nu s-a scumpit deocamdată în cazul său, însă prețul apei calde a crescut ușor. În ceea ce privește posibilele majorări ale tarifelor la apă și canalizare, acesta precizează că nu are o estimare și că totul va depinde de deciziile furnizorului.
Subvențiile pentru căldură reduc o parte din costurile bucureștenilor
În Capitală, energia termică este subvenționată de Primăria București, în proporție de aproximativ 35-40%, potrivit administratorului. Chiar și așa, facturile la întreținere rămân ridicate, iar o sumă de 1.000 de lei pentru un apartament cu două camere ar reprezenta o cheltuială foarte mare pentru locatari.