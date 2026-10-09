Facturi uriașe la întreținere în această iarnă! Românii ar putea plăti peste 1.000 de lei. Avertismentul unui administrator

Publicat 9 oct. 2026, 14:50 Actualizat 9 oct. 2026, 17:32 Sursă Realitatea.net

Românii care locuiesc la bloc s-ar putea confrunta cu facturi tot mai mari la întreținere în această iarnă. Pentru un apartament cu două camere, costurile ar putea ajunge la 1.000 de lei, în timp ce proprietarii locuințelor cu trei camere ar putea plăti chiar mai mult. În același timp, prețul apei diferă semnificativ de la o localitate la alta, iar noi scumpiri nu sunt excluse, conform Realitatea PLUS.

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