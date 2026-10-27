Factura la curent poate ascunde costuri pe care mulți români le ignoră. Ce trebuie să verifici înainte să plătești

Publicat 27 oct. 2026, 23:29 Sursă Realitatea PLUS

Factura la energie electrică poate fi dificil de descifrat atunci când fiecare rubrică include un tarif sau o contribuție diferită. Pentru a verifica dacă suma de plată corespunde consumului, este important să știi ce reprezintă fiecare cost, cum sunt evidențiate regularizările și la ce trebuie să fii atent când compari ofertele furnizorilor.

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