Factura la curent poate ascunde costuri pe care mulți români le ignoră. Ce trebuie să verifici înainte să plătești
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Factura la energie electrică poate fi dificil de descifrat atunci când fiecare rubrică include un tarif sau o contribuție diferită. Pentru a verifica dacă suma de plată corespunde consumului, este important să știi ce reprezintă fiecare cost, cum sunt evidențiate regularizările și la ce trebuie să fii atent când compari ofertele furnizorilor.
Factura la energie electrică include mai mult decât prețul curentului consumat. În suma finală se regăsesc tarifele pentru transportul și distribuția energiei, contribuțiile prevăzute de legislație, taxele și, în anumite situații, regularizările sau restanțele. Pentru a înțelege de ce ai de plată o anumită sumă, este important să verifici consumul înregistrat, perioada facturată și fiecare componentă a costului.
Ce informații trebuie să verifici pe factura la curent
Primul pas este să te asiguri că factura se referă la locul de consum corect și la perioada corespunzătoare. Documentul conține datele de identificare ale furnizorului și clientului, numărul facturii, codul clientului, adresa locului de consum și codul POD. Acesta din urmă identifică punctul de livrare a energiei electrice.
Verifică apoi perioada pentru care a fost calculată suma de plată. Intervalul de facturare îți arată ce consum a fost luat în considerare și te ajută să observi dacă documentul acoperă o lună obișnuită sau o perioadă mai lungă.
Un alt detaliu important este modul în care a fost determinat consumul. Cantitatea de energie facturată poate fi stabilită pe baza citirii contorului de către operatorul de distribuție, a indexului transmis de client prin autocitire sau a unei estimări.
Indexul inițial și cel final permit verificarea cantității de energie utilizate. Diferența dintre cele două valori indică, în condițiile obișnuite de facturare, consumul din intervalul respectiv. Dacă apar corecții sau regularizări, acestea trebuie analizate separat.
Pe factură trebuie să fie indicate și suma totală de plată, data scadentă, precum și eventualele solduri restante din perioadele anterioare. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) oferă explicații despre informațiile care trebuie urmărite pe document în secțiunea dedicată consumatorilor, disponibilă pe site-ul oficial al instituției.
Energia activă: cât costă electricitatea pe care o consumi
Energia electrică activă reprezintă curentul utilizat de aparatele și echipamentele din locuință. Cantitatea consumată este exprimată în kilowați-oră (kWh), iar valoarea acestei componente se calculează în funcție de consumul facturat și de prețul unitar prevăzut în contract.
De exemplu, dacă ai consumat 100 kWh, iar prețul contractual al energiei active este de 0,70 lei/kWh fără TVA, costul acestei componente este de 70 de lei înainte de adăugarea taxelor și a celorlalte costuri aplicabile.
Acesta este doar un exemplu de calcul, nu un preț universal. Valoarea efectivă depinde de oferta contractuală și de condițiile de furnizare aplicabile în perioada facturată.
Din acest motiv, două gospodării care consumă aceeași cantitate de energie pot avea facturi diferite. Diferențele pot proveni din prețurile contractuale, tarifele de rețea, taxele aplicabile sau alte componente incluse în suma finală.
De ce plătești tarife de transport și distribuție
Energia electrică trebuie transportată de la unitățile de producție până în rețelele prin care ajunge la locuințe. Aceste servicii presupun costuri distincte de prețul energiei active, care sunt reflectate în factură.
Tariful de transport acoperă serviciile aferente transportului energiei electrice prin rețeaua de înaltă tensiune.
Tariful pentru serviciile de sistem contribuie la acoperirea activităților necesare pentru funcționarea și echilibrarea sistemului electroenergetic.
Tariful de distribuție acoperă serviciile prin care energia este transportată prin rețelele care alimentează locuințele și celelalte puncte de consum.
Aceste tarife sunt reglementate și aprobate de ANRE, iar valoarea aplicabilă poate depinde de operatorul de distribuție și de nivelul de tensiune corespunzător locului de consum.
Prin urmare, atunci când analizezi factura, este important să nu confunzi prețul energiei active cu totalul costurilor aferente furnizării și livrării acesteia.
Certificatele verzi și contribuția pentru cogenerare
În structura facturii pot apărea și contribuții asociate unor scheme de sprijin din sectorul energetic.
Certificatele verzi sunt legate de mecanismul de susținere a producerii energiei electrice din surse regenerabile. Costul aferent este reflectat în factură potrivit regulilor aplicabile perioadei de consum și mecanismului de facturare.
O altă componentă este contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență. Aceasta susține schema destinată producerii combinate a energiei electrice și termice în condiții de eficiență ridicată.
Începând cu 1 iulie 2026, contribuția pentru cogenerare a fost stabilită la 0,0145 lei/kWh, fără TVA, prin Ordinul ANRE nr. 49 din 25 iunie 2026. Valoarea facturată se calculează prin înmulțirea tarifului unitar cu energia electrică activă facturată, în condițiile prevăzute de reglementările aplicabile.
Pentru a verifica această poziție, urmărește cantitatea de energie luată în calcul și tariful unitar aferent perioadei respective. Dacă factura acoperă un interval care include date de dinainte și de după modificarea tarifului, este important să fie respectate regulile de aplicare corespunzătoare fiecărei perioade.
Acciza și TVA-ul: ce taxe intră în suma finală
Factura la energie electrică poate include acciza și taxa pe valoarea adăugată (TVA), în conformitate cu legislația fiscală în vigoare.
Acciza este stabilită prin prevederile fiscale aplicabile, iar modul de calcul depinde de categoria de consum și de regulile relevante. TVA-ul se calculează potrivit cotei legale aplicabile operațiunilor facturate.
Pentru o verificare corectă, compară valorile înscrise în factură cu baza de calcul și cota fiscală aplicabilă perioadei respective. Nu este suficient să verifici doar suma finală: trebuie să urmărești și modul în care au fost calculate componentele.
În cazul facturilor care acoperă perioade diferite sau includ ajustări, verificarea trebuie făcută în funcție de regulile aplicabile fiecărei componente. Cotele și prevederile fiscale se pot modifica, așa că este recomandat să consulți informațiile oficiale valabile pentru perioada facturată.
De ce poate apărea o regularizare pe factura la curent
O factură mai mare decât de obicei nu înseamnă automat că prețul energiei a crescut. Una dintre explicațiile posibile este regularizarea consumului.
Aceasta apare atunci când furnizorul ajustează diferența dintre consumul estimat și cel determinat pe baza indexului măsurat. Dacă în lunile precedente au fost facturate cantități estimate mai mici decât consumul real, diferența poate conduce la o sumă suplimentară de plată. În situația inversă, ajustarea poate reduce suma datorată sau poate genera un sold în favoarea clientului, în funcție de modul de facturare.
Valoarea totală poate include și alte sume care nu țin exclusiv de consumul perioadei curente. Printre acestea se pot număra:
facturi restante din lunile precedente;
penalități de întârziere, dacă sunt aplicabile potrivit contractului;
abonamente sau servicii prevăzute în contract;
ajustări și corecții ale unor facturi anterioare;
reduceri comerciale sau alte modificări ale sumelor datorate.
Dacă observi o diferență semnificativă față de facturile precedente, verifică mai întâi perioada de facturare, indexurile contorului și existența unei regularizări. Aceste informații te pot ajuta să înțelegi dacă suma reflectă un consum mai mare, o perioadă mai lungă sau corectarea unor valori estimate anterior.
Cum verifici dacă factura la energie electrică este corectă
Pentru a verifica suma de plată, începe cu datele de identificare și perioada facturată. Confirmă că documentul se referă la locul de consum corect și că intervalul de facturare corespunde celui indicat.
Următorul pas este verificarea consumului. Compară indexurile înscrise pe factură cu valorile disponibile de pe contor și verifică dacă energia a fost facturată pe baza unei citiri reale, a autocitirii sau a unei estimări.
Apoi, compară prețul energiei active cu oferta sau contractul încheiat cu furnizorul. Verifică separat tarifele reglementate, contribuțiile și taxele aplicate, ținând cont de perioada pentru care a fost emis documentul.
Dacă suma este neobișnuit de mare, caută eventualele regularizări, restanțe sau alte poziții care pot explica diferența. În cazul în care observi neconcordanțe, poți solicita furnizorului detalii despre modul de calcul și o explicație pentru sumele facturate.
Este util să păstrezi facturile anterioare, deoarece compararea consumului și a valorilor de plată de la o lună la alta te poate ajuta să identifici mai ușor schimbările neobișnuite.
Cum compari ofertele furnizorilor de energie electrică
Dacă vrei să reduci costul facturii, nu compara ofertele exclusiv în funcție de prețul energiei active. Suma pe care o vei plăti depinde și de tarifele de rețea, taxele aplicabile, eventualele abonamente și condițiile contractuale.
Pentru o comparație relevantă, urmărește prețul final estimat pentru consumul tău, durata contractului și condițiile în care prețul poate fi modificat. Verifică, de asemenea, dacă oferta include abonamente sau alte costuri fixe care pot influența factura lunară.
ANRE pune la dispoziția consumatorilor un comparator de oferte-tip pentru energia electrică, accesibil prin platforma online POSF. Instrumentul permite analizarea ofertelor disponibile în funcție de criteriile selectate și poate fi folosit atunci când dorești să identifici o variantă mai potrivită pentru locuința ta.
Înainte de a schimba furnizorul, citește condițiile ofertei și verifică toate componentele prețului. O comparație făcută pe baza costului final estimat, a consumului propriu și a condițiilor contractuale oferă o imagine mai clară decât simpla raportare la prețul unui kWh de energie activă.
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