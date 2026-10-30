Eșalonarea datoriilor către magistrați, pe masa discuțiilor după decizia ÎCCJ

Publicat 30 oct. 2026, 16:22 Sursă Realitatea.Net

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avansează posibilitatea eșalonării sumelor pe care statul trebuie să le plătească magistraților în urma proceselor privind drepturile salariale. Propunerea ar putea fi discutată la „cel mai înalt nivel”, în contextul obligațiilor financiare ale statului.

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