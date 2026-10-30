Economia României intră pe minus în 2026, arată prima prognoză a Guvernului Niculescu. Consum în scădere, inflație mare și mai mult șomaj

Scris de Daniel Onescu Publicat: 30 oct. 2026, 10:02

Potrivit primei prognoze economice a Guvernului condus de Luca Niculescu, România va încheia anul 2026 cu o scădere economică estimată la 0,4%. Prognoza mai arată că populația consumă mai puțin, inflația rămâne ridicată, iar șomajul ar urma să crească. Revenirea economiei e așteptată în 2027.

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