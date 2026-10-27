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Dumitru Costin (BNS) cere schimbări urgente: "Mii de pensionari și viitori pensionari ar putea fi afectați"

Dumitru Costin - BNS (Profimedia)

Dumitru Costin - BNS (Profimedia)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat27 oct. 2026, 19:09
Actualizat27 oct. 2026, 19:17
SursăRealitatea.net

Mii de pensionari și viitori pensionari ar putea fi afectați de prevederi din actuala legislație a pensiilor, avertizează președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin. În exclusivitate la Realitatea Plus, liderul sindical a cerut reluarea mecanismelor de protejare a pensionarilor și modificarea urgentă a legii pentru angajații care au plătit contribuții suplimentare, dar care nu beneficiază de drepturile aferente.

Dumitru Costin a declarat că a prezentat ministrului Muncii o serie de propuneri legislative menite să elimine inechitățile din sistem și a avertizat că România riscă sancțiuni financiare din partea Comisiei Europene din cauza întârzierii transpunerii unor directive importante privind piața muncii.

Dumitru Costin: „Trebuie respectată legea pensiilor”

Președintele Blocului Național Sindical a afirmat că una dintre principalele solicitări adresate Ministerului Muncii vizează aplicarea integrală a actualei legi a pensiilor.

La pensii, în primul rând, primul mesaj este acela că trebuie respectată prevederea legii pensiilor în vigoare în momentul de față, pentru că trebuie să vă aduc aminte că au fost suspendate prevederi din lege privitoare la corectarea anuală a pensiilor, pe baza unor indicatori macroeconomici. Am cerut, pe de o parte, reluarea aplicării acelui articol care să ducă la protejarea veniturilor din pensii.

a declarat Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical.

Liderul sindical susține că există o problemă serioasă în cazul angajaților care au lucrat în condiții speciale sau deosebite de muncă și pentru care angajatorii au achitat contribuții suplimentare la sistemul de pensii.

„Nu li se calculează drepturile la pensie pe baza contribuțiilor suplimentare”

Potrivit lui Dumitru Costin, legislația actuală conține prevederi care generează inechități pentru numeroși lucrători.

Sunt nenumărate cazuri în economia reală de lucrători care lucrează în grupe de muncă pentru care angajatorii plătesc suplimentar contribuții la pensii și care, din niște prevederi imperfecte din corpul legii, sunt lezați de drepturile lor și nu li se calculează pe baza contribuțiilor suplimentare drepturile la pensie. Am avansat în această după-amiază ministrului o propunere de instrument legislativ pe care să îl ia în evaluare și să îl discutăm, astfel încât să reparăm această nedreptate.

a afirmat Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical.

România riscă sancțiuni pentru întârzierea unor directive europene

În cadrul discuțiilor cu reprezentanții Ministerului Muncii au fost abordate și alte teme importante pentru piața muncii. Una dintre acestea este transpunerea directivei europene privind munca pe platforme digitale.

Mai avem puțin timp pentru adoptarea ei. Termenul-limită este 7 decembrie. Proiectul este gata, trebuie să fie pe circuit și trimis la Parlament. Trebuie reluată transpunerea directivei cu transparența salarială, care a fost oprită din nou. România deja a fost notificată de Comisia Europeană pentru că nu a transpus la termen directiva și începem să primim sancțiuni financiare. Și nu e bine.

a mai precizat Dumitru Costin, în exclusivitate la Realitatea Plus.
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