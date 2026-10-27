Dumitru Costin (BNS) cere schimbări urgente: "Mii de pensionari și viitori pensionari ar putea fi afectați"

Publicat 27 oct. 2026, 19:09 Actualizat 27 oct. 2026, 19:17 Sursă Realitatea.net

Mii de pensionari și viitori pensionari ar putea fi afectați de prevederi din actuala legislație a pensiilor, avertizează președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin. În exclusivitate la Realitatea Plus, liderul sindical a cerut reluarea mecanismelor de protejare a pensionarilor și modificarea urgentă a legii pentru angajații care au plătit contribuții suplimentare, dar care nu beneficiază de drepturile aferente.

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