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Dumitru Costin (BNS) cere schimbări urgente: "Mii de pensionari și viitori pensionari ar putea fi afectați"
Dumitru Costin - BNS (Profimedia)
Publicat27 oct. 2026, 19:09
Actualizat27 oct. 2026, 19:17
SursăRealitatea.net
Mii de pensionari și viitori pensionari ar putea fi afectați de prevederi din actuala legislație a pensiilor, avertizează președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin. În exclusivitate la Realitatea Plus, liderul sindical a cerut reluarea mecanismelor de protejare a pensionarilor și modificarea urgentă a legii pentru angajații care au plătit contribuții suplimentare, dar care nu beneficiază de drepturile aferente.
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