Daniel Udrescu: Plan de modernizare administrativă și reorganizare funcțională a regiunii Nord-Est

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 27 oct. 2026, 10:13

Daniel Udrescu, CPA, expert contabil judiciar și auditor, propune un plan de modernizare administrativă a Regiunii Nord-Est, bazat pe eliminarea județelor și a primăriilor ca structuri politice și reorganizarea serviciilor publice în districte funcționale. Modelul vizează reducerea costurilor administrative, profesionalizarea managementului public și creșterea eficienței serviciilor, prin contractare, digitalizare și audit independent. Implementarea ar necesita însă modificări legislative, o analiză constituțională, delimitarea completă a districtelor și evaluarea impactului financiar-bugetar.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre daniel udrescu