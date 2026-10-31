Actualitate· 1 min citire
CNAIR: Se montează parapetele de protecție pe Lotul 3 Afumați-Pantelimon, Autostrada Bucureștiului
FOTO: Arhivă
Publicat31 oct. 2026, 12:02
Actualizat31 oct. 2026, 13:32
Sursăagerpres
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a informat, sâmbătă, 31 octombrie 2026, că lucrările pentru finalizarea Lotului 3 Afumați-Pantelimon, de pe Autostrada Bucureștiului A0 Nord, continuă cu montarea parapetelor de protecție.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News