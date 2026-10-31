CNAIR: Se montează parapetele de protecție pe Lotul 3 Afumați-Pantelimon, Autostrada Bucureștiului

Publicat 31 oct. 2026, 12:02 Actualizat 31 oct. 2026, 13:32 Sursă agerpres

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a informat, sâmbătă, 31 octombrie 2026, că lucrările pentru finalizarea Lotului 3 Afumați-Pantelimon, de pe Autostrada Bucureștiului A0 Nord, continuă cu montarea parapetelor de protecție.

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