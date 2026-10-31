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CNAIR: Se montează parapetele de protecție pe Lotul 3 Afumați-Pantelimon, Autostrada Bucureștiului

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat31 oct. 2026, 12:02
Actualizat31 oct. 2026, 13:32
Sursăagerpres

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a informat, sâmbătă, 31 octombrie 2026, că lucrările pentru finalizarea Lotului 3 Afumați-Pantelimon, de pe Autostrada Bucureștiului A0 Nord, continuă cu montarea parapetelor de protecție.

Conform postării publicate pe pagina de socializare a instituției, echipele constructorului intervin în mai multe zone ale șantierului pentru pregătirea sectorului de autostradă în vederea deschiderii circulației.

Pe șantierul Lotului 3 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord continuă lucrările pentru finalizarea acestui sector. În mai multe zone ale șantierului se montează parapetele de protecție, unul dintre elementele esențiale pentru siguranța participanților la trafic. Echipele constructorului continuă intervențiile pe teren, în vederea pregătirii sectorului de autostradă pentru deschiderea circulației

a precizat CNAIR, într-o postare publicată sâmbătă pe Facebook CNAIR

Lotul 3 al A0 Nord, care se întinde între DN2/Afumați și DN3/Cernica-Pantelimon, are o lungime totală de 8,6 km. Valoarea contractului pentru acest sector se ridică la aproximativ 398 milioane lei, fără TVA.

Lucrările sunt executate de antreprenorul chinez CCECC. În octombrie 2026, stadiul fizic al lucrării era de aproximativ 98,35%.

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