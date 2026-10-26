Carburanții, sub protecția statului până în ianuarie 2027. Cât ar putea crește prețul motorinei fără reducerea accizei

Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei propun prelungirea până la 31 ianuarie 2027 a măsurilor de limitare a prețurilor la carburanți. Fără reducerea accizei, motorina s-ar putea scumpi cu aproximativ 0,85 lei pe litru, ceea ce ar însemna un cost suplimentar de 42 de lei pentru un plin de 50 de litri.
Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei propun prelungirea măsurilor de limitare a creșterii prețurilor la carburanți până la 31 ianuarie 2027. Proiectul prevede menținerea reducerii temporare a accizei la motorina standard, limitarea adaosului comercial și monitorizarea exporturilor de produse petroliere.
Măsurile de limitare a prețurilor la carburanți ar urma să fie prelungite până la 31 ianuarie 2027
Cele două ministere au elaborat un proiect de hotărâre pentru prelungirea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 ianuarie 2027. Măsurile urmăresc protejarea populației și a economiei de efectele prețurilor ridicate la carburanți.
Potrivit Ministerului Finanțelor, proiectul menține toate măsurile aflate în prezent în vigoare, inclusiv mecanismul de reducere temporară a accizei la motorina standard, limitarea adaosului comercial la carburanți și monitorizarea exporturilor și a livrărilor intracomunitare.
„Prin proiectul de hotărâre vor fi menținute toate măsurile aflate în prezent în vigoare, inclusiv mecanismul de diminuare temporară a accizei la motorina standard, limitarea adaosului comercial la carburanți, regimul de monitorizare a exporturilor și livrărilor intracomunitare, precum și celelalte măsuri instituite prin Legea nr. 162/2026”, se arată în comunicatul instituției.
Motorina s-ar putea scumpi cu 0,85 lei pe litru fără reducerea accizei
Potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, eliminarea reducerii accizei la motorină ar putea duce la o creștere a prețului cu aproximativ 0,85 lei pe litru, dacă celelalte condiții de piață rămân neschimbate.
Astfel, prețul mediu al motorinei ar putea crește de la aproximativ 10,90 lei pe litru la circa 11,75 lei pe litru.
Pentru șoferi, această majorare ar însemna un cost suplimentar de aproximativ 42 de lei pentru alimentarea unui autoturism cu un rezervor de 50 de litri, conform calculelor prezentate de Ministerul Finanțelor.
Menținerea măsurilor ar putea limita inflația și costurile companiilor
Reprezentanții Ministerului Finanțelor susțin că prelungirea măsurilor ar contribui la limitarea presiunilor inflaționiste și la protejarea puterii de cumpărare a populației, în special în sezonul rece.
Menținerea măsurilor ar putea reduce și impactul costurilor de transport asupra prețurilor bunurilor și serviciilor. În același timp, companiile din transporturi, agricultură și logistică ar beneficia de menținerea unor costuri mai reduse cu carburanții.
„Menținerea măsurilor contribuie la limitarea presiunilor inflaționiste și la protejarea puterii de cumpărare a populației, în special în sezonul rece, precum și la reducerea impactului costurilor de transport asupra prețurilor bunurilor și serviciilor. Totodată, proiectul sprijină mediul de afaceri, în special sectoarele transporturilor, agriculturii și logisticii, prin menținerea unor costuri mai reduse cu carburanții”, se menționează în comunicatul instituției.
Proiectul trebuie aprobat înainte de 31 octombrie 2026
Proiectul de hotărâre a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor și urmează să parcurgă procedura legală de avizare.
Potrivit instituției, actul normativ trebuie adoptat și publicat înainte de 31 octombrie 2026, pentru a asigura continuitatea măsurilor aflate în prezent în vigoare.
Dacă proiectul va fi aprobat, măsurile de protecție a pieței carburanților vor fi menținute pentru perioada 1 noiembrie 2026 – 31 ianuarie 2027.