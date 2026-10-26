Carburanții, sub protecția statului până în ianuarie 2027. Cât ar putea crește prețul motorinei fără reducerea accizei

Publicat 26 oct. 2026, 16:12 Sursă Realitatea.Net

Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei propun prelungirea până la 31 ianuarie 2027 a măsurilor de limitare a prețurilor la carburanți. Fără reducerea accizei, motorina s-ar putea scumpi cu aproximativ 0,85 lei pe litru, ceea ce ar însemna un cost suplimentar de 42 de lei pentru un plin de 50 de litri.

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