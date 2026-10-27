Bula inteligenței artificiale s-a spart în China. Acțiunile au pierdut aproape o jumătate de miliard de dolari

Publicat 27 oct. 2026, 20:29 Actualizat 27 oct. 2026, 20:31 Sursă Realitatea.net

Entuziasmul pentru inteligența artificială pare să se transforme în panică pe piețele financiare din China. Acțiunile unor companii considerate până de curând vedetele revoluției AI s-au prăbușit, iar investitorii au șters aproape 480 de miliarde de dolari din valoarea sectorului în doar câteva luni. Analiștii avertizează că declinul ar putea continua, în ciuda promisiunilor Beijingului de a susține industria tehnologică.

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