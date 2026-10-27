Bula inteligenței artificiale s-a spart în China. Acțiunile au pierdut aproape o jumătate de miliard de dolari

Entuziasmul pentru inteligența artificială pare să se transforme în panică pe piețele financiare din China. Acțiunile unor companii considerate până de curând vedetele revoluției AI s-au prăbușit, iar investitorii au șters aproape 480 de miliarde de dolari din valoarea sectorului în doar câteva luni. Analiștii avertizează că declinul ar putea continua, în ciuda promisiunilor Beijingului de a susține industria tehnologică.
Bula AI din China s-a dezumflat. Pierderi de aproape 480 de miliarde de dolari pe bursă
Piața chineză a inteligenței artificiale traversează una dintre cele mai severe corecții din ultimii ani, după ce indicele STAR50, care urmărește principalele companii din domeniul semiconductorilor și al inteligenței artificiale, a pierdut aproximativ 40% din valoare față de maximul atins în luna iulie, potrivit unei analize Reuters
Declinul a șters aproape 480 de miliarde de dolari din capitalizarea companiilor din sector și a alimentat temerile că boom-ul AI din China s-a transformat într-o bulă speculativă.
Scăderile vin pe fondul evaluărilor foarte ridicate, al incertitudinilor privind cererea pentru produse AI și al riscului unor noi restricții occidentale asupra exporturilor și echipamentelor chinezești destinate centrelor de date.
Investitorii de retail, printre cei mai afectați
Numeroase companii considerate favoritele micilor investitori au înregistrat pierderi dramatice. Producătorul de roboți humanoizi Unitree și-a înjumătățit valoarea de piață de la debutul bursier din august, în timp ce mai mulți producători de cipuri au pierdut între 25% și 50% în ultimele luni.
În perioada de vârf a entuziasmului pentru inteligența artificială, acțiunile legate de AI reprezentau peste 40% din capitalizarea pieței chineze și mai mult de jumătate din volumele tranzacționate pe bursele din China continentală și Hong Kong, potrivit datelor Goldman Sachs citate de Reuters.
Mulți investitori au fost atrași de mesajele de susținere venite din partea autorităților chineze și de implicarea fondurilor controlate de stat în finanțarea unor companii tehnologice. Acum, însă, o mare parte dintre aceștia se confruntă cu pierderi importante.
Temeri pentru finanțarea noilor companii tehnologice
Analiștii avertizează că prăbușirea sectorului ar putea afecta capacitatea startup-urilor și a companiilor tehnologice de a atrage finanțare sau de a se lista la bursă. Deși evaluările au scăzut semnificativ, indicele STAR50 se tranzacționează încă la aproximativ 100 de ori câștigurile raportate, mult peste multiplii de evaluare ai Nasdaq 100 din Statele Unite, situație care sugerează că există riscul unor noi corecții.
Unii investitori consideră că actuala scădere creează oportunități de cumpărare pe termen lung, însă alții susțin că industria AI și producătorii chinezi de cipuri vor ajunge inevitabil într-un război al prețurilor, ceea ce va pune presiune suplimentară asupra profiturilor.