Aproape 700.000 de euro au dispărut de la Vama Otopeni. Poliția a deschis o anchetă

Aproape 700.000 de euro reținuți de la un pasager sosit din Dubai au dispărut de la Vama Otopeni. Poliția investighează cazul, iar Autoritatea Vamală a început un control intern.
Autoritatea Vamală Română (AVR) a sesizat Poliția și a demarat un control intern după dispariția unei sume de aproape 700.000 de euro, care fusese reținută de la un pasager sosit din Dubai pe Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni.
Dispariția banilor a fost descoperită în momentul în care autoritățile au început procedurile pentru restituirea sumei. În locul banilor, în sacul în care aceștia ar fi trebuit să fie păstrați au fost găsite doar o bancnotă și mai multe coli de hârtie.
Aproape 700.000 de euro, reținuți în ianuarie 2026
Potrivit informațiilor transmise de Autoritatea Vamală Română, suma a fost reținută la data de 9 ianuarie 2026, în urma unui control efectuat asupra unui pasager care sosise din Dubai.
Banii au fost depozitați într-un spațiu special amenajat pentru păstrarea bunurilor reținute, situat în incinta Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători. Aceștia urmau să rămână acolo până la clarificarea situației juridice.
Conform procedurilor vamale, la momentul reținerii banilor, angajații responsabili trebuiau să întocmească un monetar și să înregistreze seriile bancnotelor, pentru evidența și identificarea sumelor păstrate.
Cum a fost descoperită dispariția banilor de la Vama Otopeni
Lipsa banilor a fost constatată după emiterea unei ordonanțe de clasare în dosarul respectiv, când au fost inițiate demersurile pentru restituirea sumei către persoana îndreptățită.
În momentul verificării sacului în care fusese depozitat numerarul, lucrătorii vamali au descoperit că aproape 700.000 de euro nu mai erau acolo. În interior se mai aflau doar o bancnotă și mai multe coli de hârtie.
Autoritatea Vamală Română a precizat că spațiul în care erau depozitați banii nu dispunea de un sistem de supraveghere video. Cu toate acestea, culoarul de acces în zona respectivă era monitorizat.
Această împrejurare urmează să fie analizată în cadrul verificărilor pentru stabilirea modului în care a dispărut suma.
Poliția investighează dispariția celor aproape 700.000 de euro
Poliția a început cercetările pentru a stabili circumstanțele în care au dispărut banii și pentru a identifica eventualele persoane responsabile.
În paralel, Autoritatea Vamală Română a declanșat un control intern pentru a verifica dacă au fost respectate procedurile privind reținerea, înregistrarea și depozitarea bunurilor.
Verificările vizează inclusiv atribuțiile și responsabilitățile angajaților care aveau acces la spațiul în care era păstrat numerarul.
Până la momentul publicării informațiilor, autoritățile nu au comunicat dacă există persoane suspectate și nici cum ar fi putut fi scoasă suma din spațiul de depozitare.
Ancheta urmează să stabilească modul în care a fost posibilă dispariția banilor și dacă au existat nereguli în gestionarea și păstrarea acestora.