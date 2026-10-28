ANAF, reacție după executarea silită a PNL: Procedurile de recuperare a creanțelor bugetare se aplică unitar și nediscriminatoriu

Publicat 28 oct. 2026, 20:21 Sursă Realitatea.Net

ANAF precizează că procedurile de colectare și recuperare a creanțelor bugetare se aplică în mod unitar și nediscriminatoriu tuturor debitorilor, inclusiv partidelor politice. Instituția subliniază că existența datoriilor restante nu atrage automat poprirea conturilor sau sechestrarea bunurilor.

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