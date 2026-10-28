ANAF, reacție după executarea silită a PNL: Procedurile de recuperare a creanțelor bugetare se aplică unitar și nediscriminatoriu
Ciucă a băgat PNL în gura ANAF. Foto/Arhivă/Inquam
ANAF precizează că procedurile de colectare și recuperare a creanțelor bugetare se aplică în mod unitar și nediscriminatoriu tuturor debitorilor, inclusiv partidelor politice. Instituția subliniază că existența datoriilor restante nu atrage automat poprirea conturilor sau sechestrarea bunurilor.
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis că recuperarea datoriilor la bugetul de stat se face după aceleași reguli pentru toți contribuabilii, inclusiv pentru partidele politice. Precizările vin după ce președintele Autorității Electorale Permanente (AEP) și-a exprimat speranța că Fiscul va începe executarea silită a PNL pentru recuperarea celor 14 milioane de lei legate de cheltuielile de promovare a cărții fostului lider liberal Nicolae Ciucă, în campania din 2024.
ANAF explică regulile de recuperare a datoriilor de la PNL
Reprezentanții ANAF susțin că procedurile de colectare a creanțelor bugetare sunt aplicate fără discriminare, indiferent dacă debitorul este o persoană fizică, o companie sau un partid politic. Măsurile sunt stabilite în funcție de situația juridică și fiscală a fiecărui caz și trebuie să respecte prevederile legale.
Instituția subliniază că simpla existență a unor restanțe nu înseamnă că poprirea conturilor sau sechestrarea bunurilor se aplică automat. Recuperarea sumelor datorate presupune parcurgerea etapelor prevăzute de legislația fiscală, iar executarea silită nu este singura modalitate prin care o obligație bugetară poate fi stinsă.
Printre variantele prevăzute de lege se numără plata voluntară, compensarea sumelor datorate cu eventuale creanțe ale contribuabilului față de stat, medierea fiscală și, dacă sunt îndeplinite condițiile legale, plata eșalonată a datoriilor.
Potrivit ANAF, obiectivul procedurilor este recuperarea banilor cuveniți bugetului general consolidat, cu respectarea drepturilor și obligațiilor fiecărui debitor.
Ce spune AEP despre executarea silită a PNL
Reacția Fiscului vine după ce președintele Autorității Electorale Permanente a declarat, miercuri, că instituția pe care o conduce a transmis documentele necesare către administrația fiscală și așteaptă aplicarea procedurilor legale pentru recuperarea sumelor de la PNL.
Șeful AEP a explicat că autoritatea electorală nu dispune de structuri proprii pentru executarea silită, astfel că recuperarea creanțelor se realizează prin intermediul administrației fiscale.
Acesta a precizat că, în cazul PNL, existența unui litigiu a împiedicat demararea procedurii de executare. După pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, AEP a revenit către administrația fiscală, solicitând continuarea demersurilor legale.
„Am revenit la administrația fiscală a doua zi după ce am avut hotărârea judecătorească definitivă și sper ca Agenția Națională de Administrare Fiscală să procedeze la executarea silită potrivit dispozițiilor legale”, a declarat președintele AEP, într-o conferință de presă organizată la Palatul Parlamentului.
Întrebat dacă au fost recuperați bani de la liberali pentru cheltuielile de promovare a cărții lui Nicolae Ciucă din 2024, acesta a explicat că AEP transmite către ANAF actele administrative prin care au fost stabilite sancțiuni sau confiscări, iar administrația fiscală este cea care poate aplica măsurile de executare.
Cum începe executarea silită pentru datoriile la stat
ANAF a prezentat și etapele pe care le presupune recuperarea creanțelor bugetare. În primă fază sunt constatate obligațiile restante, iar debitorul poate achita voluntar sumele datorate sau poate apela la alte modalități legale de stingere a acestora.
Dacă datoria rămâne neachitată, procedura de executare silită poate începe prin comunicarea unei somații. Din momentul comunicării, contribuabilul are la dispoziție un termen de 15 zile pentru a achita obligația restantă sau pentru a notifica organul fiscal că intenționează să inițieze procedura de mediere.
Medierea permite clarificarea sumelor înscrise în somație și analizarea situației financiare a debitorului, pentru identificarea unor soluții legale de plată. În funcție de condițiile aplicabile, pot fi analizate inclusiv posibilitățile de acordare a unor înlesniri la plată.
Dacă obligațiile nu sunt achitate și nu există motive legale pentru suspendarea sau oprirea procedurii, ANAF poate continua executarea silită prin măsurile prevăzute de Codul de procedură fiscală.
Acestea pot include poprirea sumelor din conturile bancare, urmărirea banilor pe care alte persoane sau instituții îi datorează contribuabilului și executarea bunurilor mobile ori imobile, inclusiv prin sechestru și valorificare.
Contribuabilii care se confruntă cu dificultăți financiare pot solicita, dacă îndeplinesc cerințele legale, eșalonarea obligațiilor fiscale. În cazul aprobării unei astfel de cereri, executarea silită pentru datoriile incluse în eșalonare se suspendă în condițiile stabilite de lege.
PNL trebuie să restituie 14 milioane de lei la bugetul de stat
Partidul Național Liberal a pierdut definitiv procesul intentat împotriva Autorității Electorale Permanente și trebuie să restituie aproximativ 14 milioane de lei la bugetul de stat. Suma este legată de subvențiile pentru campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă din 2024 și de cheltuielile contestate pentru promovarea cărții fostului lider liberal.
La jumătatea lunii octombrie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul PNL, după ce partidul pierduse cauza și la Curtea de Apel București, în noiembrie 2025.
După încheierea litigiului, recuperarea efectivă a banilor intră în etapa procedurilor fiscale, derulate de instituțiile competente potrivit legii. ANAF precizează că măsurile aplicate depind de situația concretă a debitorului și de respectarea tuturor etapelor prevăzute de legislația în vigoare.
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