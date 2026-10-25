Ana Maria Păcuraru, despre alegerile din Serbia: ”O schimbare de guvern nu înseamnă automat o întoarcere spre vest”

Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei” și corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă, a declarat duminică, după deschiderea urnelor în Serbia, că alegerile parlamentare se anunță tensionate, pe fondul confruntării dintre partidul lui Aleksandar Vučić și opoziția pro-europeană, susținută de valul de proteste anticorupție. Miza scrutinului este una majoră: continuarea sistemului politic construit în ultimii 14 ani sau o schimbare de direcție pentru Serbia.
Ana Maria Păcuraru: Aleksandar Vučić schimbat scaunul, nu și ambiția
Astăzi Serbia nu alege doar un parlament, alege dacă sistemul construit în ultimii 14 ani în jurul unui singur om merge mai departe. Votul vine cu peste un an mai devreme după aproape doi ani de proteste pornite de la o tragedie, 16 morți la prăbușirea copertinei unei gări, pusă de o mare parte a societății pe seama corupției. Liderul care a dominat Serbia în tot acest timp nu mai putea candida la un al treilea mandat de președinție, așa că a demisionat și candidează acum pentru funcția de premier, a schimbat scaunul, nu și ambiția. Adversarul lui nu este o opoziție clară, este o listă susținută de studenți, 250 de oameni aproape necunoscuți, printre ei profesori, actori și fermieri, conduși de un medic cardiolog. Mesajul lor este statul de drept și lupta cu corupția, nu marile teme de politică externă
— a declarat Ana Maria Păcuraru.
Ana Maria Păcuraru: Miza externă este uriașă
Realizatoarea emisiunii ”Miza Zilei”a subliniat că sondajele sunt împărțite, ”unele dau puterea în față cu șapte puncte, altele îi pun pe studenți pe primul loc. Pentru majoritate este nevoie de 126 de mandate din 250”.
Prezența va decide puterea, are un electorat disciplinat, iar studenții trebuie să aducă la urne oameni care de obicei nu votează. Miza externă este uriașă, Kremlinul a susținut explicit actuala putere și a numit protestele o revoluție colorată orchestrată de Occident. Congresul american și-a exprimat îngrijorarea față de standardele democratice, dar și legăturile cu Rusia, în timp ce administrația americană a fost mai rezervată, iar Serbia nu a aplicat nici până azi sancțiunile europene împotriva Rusiei
— a mai spus corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă.
Ana Maria Păcuraru: O schimbare de guvern nu înseamnă automat o întoarcere spre vest
Totodată, Ana Maria Păcuraru a subliniat că o eventuală schimbare de guvern nu garantează orientarea Serbiei către Occident, în condițiile în care studenții au poziții ferme privind Kosovo, relația cu Rusia și aderarea la Uniunea Europeană, iar avertismentele organizațiilor civice privind corectitudinea scrutinului ridică semne de întrebare asupra legitimității rezultatului final.
Atenție însă, o schimbare de guvern nu înseamnă automat o întoarcere spre vest. Studenții au o linie dură pe Kosovo, au vorbit de un referendum privind aderarea la Uniunea Europeană în primele șase luni și au semnalat continuitatea în relația cu Rusia. Urnele se închid astăzi la ora 21:00, ora României, iar primele rezultate sunt așteptate la circa două ore după. Organizațiile civice avertizează deja că scrutinul nu îndeplinește standardele unor alegeri libere și corecte, așa că adevărata luptă ar putea începe abia după numărătoarea: lupta pentru legitimitate
— a conchis realizatoarea TV.