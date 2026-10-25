Ana Maria Păcuraru, despre alegerile din Serbia: ”O schimbare de guvern nu înseamnă automat o întoarcere spre vest”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 oct. 2026, 11:44

Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei” și corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă, a declarat duminică, după deschiderea urnelor în Serbia, că alegerile parlamentare se anunță tensionate, pe fondul confruntării dintre partidul lui Aleksandar Vučić și opoziția pro-europeană, susținută de valul de proteste anticorupție. Miza scrutinului este una majoră: continuarea sistemului politic construit în ultimii 14 ani sau o schimbare de direcție pentru Serbia.

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