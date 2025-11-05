Procurorii DNA fac, miercuri, 23 de percheziţii pe raza mai multor judeţe. Ar fi vizat un om de afaceri din Vaslui care a vrut să evite sancţiunile, după ce s-a constatat salmonella la ferma sa de pui şi dorea să evite sancţiunile. Descinderile l-ar viza şi pe preşedintele PNL Vaslui.

Cercetările vizează suspiciuni privind săvârșirea de infracțiuni de corupție și asimilate corupției de către persoane fizice, dintre care unele sunt membri ai unui partid politic.

Potrivit surselor citate de G4Media, la baza dosarului se află un om de afaceri influent din Vaslui, unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă, Fănel Bogos.

Tentativă de Ocolire a Sancțiunilor DSV

Se pare că omul de afaceri a încercat să evite sancțiunile severe impuse de Direcția Sanitară Veterinară (DSV) după ce la ferma sa de pui a fost confirmată prezența bacteriei Salmonella.

Pentru a scăpa de consecințe, Bogos și anturajul său ar fi urmărit schimbarea conducerii DSV Vaslui.

Rețea cu Foști Ofițeri de Securitate

În acest dosar sunt vizate nume sonore din eșaloanele de securitate și justiție, suspectate de implicare în rețeaua afaceristului:

Generalul (r) Nicolae Iană (SIE).

(SIE). Fostul procuror militar DNA Vasile Doană .

. Doi rezerviști din SRI.

De asemenea, printre cei vizați de percheziții ar fi și președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu.

Dosarul vizează un total de 10 persoane și infracțiuni grave, printre care: trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite.

Procurorii beneficiază de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție „Vlad Țepeș” a Jandarmeriei și a mai multor Grupări Mobile din țară.