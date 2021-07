România, VÂNDUTĂ la bucată străinilor: Revolta fermierilor români care nu pot cumpăra pământ

Din 13 milioane de hectare, suprafaţa agricolă din România, în jur de 5 milioane de hectare de pământ aparțin deja strănilor, o arată datele statistice. Iată și un exemplu: în comuna Sohatu din județul Călărași, investitorii turci și olandezi au cumpărat suprafețe uriașe de teren.

Valentin Popa, fermier: „În acest județ cred că peste 20% din teren este cumparat de straini. Mai ales la mine in localitate, in Sohatu, undeva la 350 de hectare de teren agricol este cumparat de niste turci. Vreo 60 de hectare cumparate de un olandez”.

Agricultorii spun că pământurile fertile și condițiile climatice prielnice îi determină pe străini să investească în terenurile agricole de la noi. Pentru un singur hectar afaceriștii plătesc și 12.000 de euro.

Valentin Popa, fermier: „Sunt interesati pentru ca la noi in zona pot sa ajunga la o productie de 8-9 tone la cultura de grâu si la cultura de porumb poate sa-i duca undeva pana la 13-14 tone. Daca este si un an bun agricol… strainul cumpara teren agricol in Romania, inclusiv si arendeaza… ei duc recolta afara, dau plus valoare si ne aduc nouă in tara carne, lapte si paine congelata”.

Tranzacţiile cu terenuri agricole sunt încurajate și de legi făcute prost, spun fermierii români. În vreme ce străinii sunt încurajați să vină în țara noastră, tinerii de la noi nu au perspective.

Valentin Popa: „Faptul ca aceasta lege le cere sa aiba 5 ani de cand declara terenul la APIA, iar ei nu o sa aiba niciodata cand ies de pe bancile facultatii sau de la agronomie. În primul rand el trebuie sa ia teren in arenda.. .cateva hectare si dpa 5 ani are dreptul sa cumpere”.

În România, prețurile pentru terenurile agricole variază în funcție de zona geografică și de gradul de fertilitate. Potrivit specialiștilor, cele mai bune sunt în Câmpia Română și de Vest, motiv pentru care prețurile pentru un hectar de pământ variază de la 3.000 la 9.000 de euro.

CÂT COSTĂ UN HECTAR DE TEREN

Muntenia: 5.000 – 9.000 euro/ hectar

Banat: 4.000 – 9.000 euro/ hectar

Oltenia: 6.000 – 8.000 euro/ hectar

Crișana: 5.000 – 7.000 euro/ hectar

Dobrogea: 4.000 – 7.000 euro/ hectar

Moldova: 4.500 – 6.500 euro/ hectar

Transilvania: 3.000 – 6.000 euro/ hectar