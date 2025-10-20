Alimentarea cu gaze naturale a fost reluată pentru majoritatea imobilelor din cartierul Rahova, după întreruperea cauzată de explozia produsă pe 17 octombrie, a anunțat luni Distrigaz Sud Rețele.

Compania precizează că, în urma aprobării primite de la Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, s-a dispus restabilirea etapizată a alimentării cu gaze pentru clienții de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina.

Totuși, pentru blocurile aflate pe strada Vicina nr. 1 (blocul 32, sc. 1 și 2), Vicina nr. 3 (blocul 33, sc. 1, 2 și 3), Calea Rahovei nr. 319 (blocul 30, sc. 1 și 2) și Calea Rahovei nr. 317 (blocul 30A), reluarea alimentării cu gaze se va face doar după finalizarea cercetărilor efectuate de organele competente.

Distrigaz Sud Rețele a subliniat că măsurile sunt luate „în condiții de deplină siguranță”, în conformitate cu Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență nr. 15/19.10.2025.

Compania, lider în distribuția de gaze naturale din România, gestionează o rețea de peste 23.800 km și deservește 2,27 milioane de clienți din 20 de județe din sudul și centrul țării, precum și din Municipiul București.

