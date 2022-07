Realitatea a avut dreptate: George Dorobanțu, directorul Companiei Aeroporturi București, schimbat din funcție

George Dorobanțu, directorul Companiei Aeroporturi București, schimbat din funcție.

George Dorobanțu va fi înlocuit din funcția de director al Companiei Naționale Aeroporturi București, așa cum Realitatea PLUS a preconizat. Jurnalista Anca Alexandrescu a făcut anunțul în direct:

„Așa cum am anticipat încă de luni, în emisiunea pe care am realizat-o despre ce se întâmplă la Aeroportul Otopeni, am spus că este posibil ca în urmă dezvăluirilor apărute în presă și nenumăratelor șmecherii și încrengături inclusiv cu Romprest, domnul George Dorobanțu nu va mai fi directorul Companiei Naționale de Aeroporturi.

Astăzi a existat și un comunicat oficial DNA cu punerea sub acuzare a unor personaje de la Romprest. Ancheta ar putea merge mai departe și către consiliul celor de la Romprest care au votat împotriva intereselor statului.

În acest moment se desfășoară ședința consiliului de administrație, nu se știe cine va fi inlocuitorul domnului Dorobanțu”, a anunțat Anca Alexandrescu.

Potrivit surselor Realitatea, ce se întâmplă in Sectorul 1 se va întâmpla și în Sectorul 4, cu firma Rosal.