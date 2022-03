Ratele românilor SAR ÎN AER, pe fondul războiului din Ucraina. ROBOR crește îngrijorător

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei, continuă să crească de la o zi la alta, pe fondul temerilor legate de efectele economice ale războiului din Ucraina. ROBOR a atins marți valoarea de 4,31% pe an, față de 4,25% luni.

Un nivel mai ridicat al ROBOR a fost consemnat în 5 august 2013 – 4,40% pe an, conform datelor Băncii Naţionale a României.

La începutul lui 2021, indicele ROBOR la 3 luni era 1,98%.

Și indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor pentru creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat marţi la 4,38% pe an, de la 4,30% pe an, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 4,46%, faţă de 4,40% pe an cu o zi în urmă.

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât recent majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022, şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară, potrivit Agerpres.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), care se aplică în cazul creditelor obținute după mai 2019, acesta este de 1,17% pe an, reprezentând media aritmetică a dobânzilor practicate în trimestrul 3 al anului trecut.