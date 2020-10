Raport UE: atacurile cibernetice devin din ce în ce mai sofisticate, mai precise și mai frecvente

Atacurile cibernetice devin din ce în ce mai sofisticate, mai precise și mai frecvente, iar majoritatea au o motivație financiară, arată raportul anual al Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică, publicat marți.

De asemenea, se înregistrează o creștere a phishingului, a mesajelor de tip spam și a atacurilor cu țintă precisă pe platformele de comunicare socială.

Pe parcursul pandemiei de coronavirus, a fost pusă la încercare securitatea cibernetică a serviciilor de sănătate, în timp ce adoptarea unor noi regimuri de muncă și de învățământ la distanță, de comunicare interpersonală și de teleconferință au modificat, de asemenea, spațiul cibernetic.

Experții IT europeni au întocmit și un clasament al celor mai peroculoase amenințări.

The top 15 cyber threat reports are of a technical nature, and include findings, major incidents, statistics and more. The threat reports are the following:

malware atacuri asupra paginilor web phishing atacuri asupra aplicațiilor web spamuri Distributed Denial of Service (DDoS) furturi de identitate Data Breach Insider Threat Botnets manipulare fizică, distrugere, furt și pierdere de date scurgeri de informații Ransomware spionaj cibernetic Cryptojacking

sursă: ENISA.eu

UE ia măsuri ferme de consolidare a capacităților în materie de securitate cibernetică, atât la nivelul legislației, cât și al strategiei.