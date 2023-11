Protest la sediul Hidroelectrica: „Un atentat la independența energetică a României”

Sindicatul Naţional Hidroenergetica organizează, miercuri, o acţiune de pichetare la sediul din Capitală al Hideoelectrica, sindicaliştii susţinând că actuala conducere a companiei adoptă o politică ”de reducere mult sub prevederile Ordinului 96/2017 a lucrărilor de mentenanţă” şi că a stopat nejustificat lucrări de investiţii în noi capacităţi de producere, fapt care ”nu este altceva decât un atentat la independenţa energetică a României. Concret, sindicaliştii reclamă că, după ce din cadrul companiei a fost înfiinţată ”în mod artificial” o firmă de mentenanţă, aceasta nu primeşte lucrări, fapt ce pune în pericol locurile de muncă ale celor 1.200 de salariaţi.

Acţiunea de pichetare organizată de Sindicatul Naţional Hidroenergetica este programată, miercuri, între orele 13.00 şi 15.00, la sediul Hidroelectica SA din strada Ion Mihalache din Bucureşti.



Sindicaliştii reclamă că, după ce Hidroelectrica a înfiinţat ”în mod artificial” o companie separată, SSH Hidroserv, la care Hidroelectrica este unic acţionar şi care ar fi trebuit să asigure servicii de mentenanţă pentru instalaţiile hidroenergetice, activitate care a fost externalizată, conducerea Hidroelectrica nu pune în aplicare un acord cadru stabilit printr-un proces verbal de negociere pentru realizarea acestor servicii de către compania al cărei acţionar este şi care nu are alţi clienţi pe piaţă.



”Pe de o parte, sunt puse în pericol locurile de muncă şi asigurarea salariilor celor aproape 1.200 de salariaţi ai SSH Hidroserv; (…) Această companie nu are pe piaţă alţi potenţiali clienţi pentru activitatea pe care o desfăşoară şi din acest motiv, atitudinea noului Directorat al Hidroelectrica este de neînţeles”, explică sindicatul.



În acest context, unul dintre liderii sindicali avansează ideea conform căreia ar exista interese ca firma SSH Hidroserv să fie închisă pentru ca lucrările să fie acordate altor companii.



“Considerăm că, în mod deliberat, noul Directorat pune în pericol viitorul Hidroserv, societate ce tocmai îşi pregătea reinserţia în circuitul economic prin ieşirea din situaţia de insolvenţă. Studiind componenţa Directoratului actual şi perioada în care aceştia au avansat în funcţii – cea în care Hidroelectrica se afla sub supravegherea administratorului judiciar Remus Borza, sperăm să nu ne aflăm în situaţia unei intenţii de a scoate SSH Hidroserv de pe piaţa serviciilor de mentenanţă pentru a face locul altor firme «prietene» ale acestuia”, declară secretarul general al Sindicatului Naţional Hidroenergetica, Cristinel Popescu.



Pe de altă parte, sindicaliştii spun că, prin nerealizarea serviciilor de întreţinere a instalaţiilor, este pusă în pericol securitatea sistemului energetic naţional.



”Pe de altă parte, este vorba de punerea în pericol a funcţionării instalaţiilor hidroenergetice, cu efect direct asupra siguranţei în funcţionare a Sistemului Energetic Naţional. Astfel, prin acest blocaj, conducerea Hidroelectrica încalcă flagrant obligaţiile Ordinului 96/2017 al ANRE, privind mentenanţa în sectorul energetic. De altfel politica Hidroelectrica de reducere mult sub prevederile Ordinului 96/2017 a lucrărilor de mentenanţă şi stoparea nejustificată a lucrărilor de investiţii în noi capacităţi de producere, nu este altceva decât un atentat la independenţa energetică a României”, este de părere sindicatul.



Sindicaliştii cer, în acest context, ministrului Energiei, Sebastian Burduja, să medieze de urgenţă o întâlnire între conducerile Hidroelectrica şi Hidroserv, pentru semnarea Acordului Cadru conform procesului verbal de negociere, la care să participe şi unu sau doi reprezentanţi ai Sindicatului Naţional Hidroenergetica.

