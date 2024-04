Recrutarea în industria IT&C, una dintre cele mai performante și atrăgătoare financiar domenii din România stagnează, la început de an și nu se întrevăd prea curând semne de redresare.

În plus, se observă şi o serie de schimbări în comportamentul companiilor din acest sector, care acum se uită mai mult la stabilitatea candidaţilor în locurile de muncă anterioare, susţine Elena Baron, managing partner în cadrul Freelancer IT, o firmă de recrutare în IT.

„Cred că această stagnare vine şi odată cu concedierile care au existat şi mai există în alte ţări, inclusiv în Europa, în America, dar vine din mai multe direcţii. Costurile de la noi au crescut destul de mult. Înainte de pandemie, companiile din alte ţări aveau cumva nişte beneficii în a veni în România şi a-şi deschide o filială tehnică pentru că piaţa noastră are nişte oameni foarte buni, tehnici, dar şi pentru că aveau şi nişte facilităţi fiscale, iar acum sunt mai mulţi factori cumulaţi care duc la această stagnare. Într-adevăr, era o dinamică foarte mare, erau foarte multe poziţii, cel puţin în zona de recrutare tehnică erau poate de zece ori mai multe poziţii tehnice decât specialişti. Ne obişnuisem ca toate lucrurile să fie într-o notă înfloritoare şi foarte optimistă”, a spus ea în cadrul emisiunii de business ZF Live, potrivit Mediafax.

Acum doi ani erau câteva sute de poziţii care veneau înspre compania sa, iar organizaţiile erau care mai de care mai dornice să-şi angajeze oameni foarte buni, susţine Elena Baron. „Veneau foarte multe proiecte şi aveam chiar nişte sute de poziţii care erau cumva în aşteptare, era clar că nu puteam să le facem faţă. În acest moment cred că avem în jur de 50-60 de poziţii active pe care reuşim să mergem mai departe. Încă mai sunt, dar faţă de anii trecuţi este o diferenţă foarte mare“, a detaliat ea.

Se caută angajați stabili

În plus, în anii trecuţi exista o deschidere foarte mare a companiilor de a recruta, de a creşte, de a-şi forma nişte oameni, pe când acum angajatorii caută mai multă stabilitate în CV-urile pe care le analizează.

„Acum cred că companiile sunt foarte atente în a vedea o stabilitate a oamenilor. Adică, spre exemplu, în momentul în care avem un CV cu zece joburi schimbate la fiecare an, nu mai este de actualitate pentru majoritatea companiilor, asta adică nici nu o să mă uit peste el. Companiile îşi doresc stabilitate, îşi doresc oameni foarte buni, tehnici, îşi doresc ca poziţiile puţine pe care le au să fie acoperite cu o calitate a oamenilor foarte bună.“

„Nu mă aştept să crească oportunităţile cu 10%, 20%, 30% încât să fie considerabil. În acelaşi timp, nici nu se poate să scadă mai mult decât a scăzut deja. Cumva, poate este şi o reglare a tot ceea ce au însemnat ultimii poate 10 ani, pentru că în acest domeniu toate au înflorit cumva şi au crescut, adică veneau foarte multe proiecte, era o nevoie foarte mare. Poate acum este doar o linişte de care aveam nevoie.”

Salarii bune în sector

În ceea ce priveşte salariile din sector, ea spune că sunt în continuare bune, dar nu mai există nişte creşteri aşa cum poate îşi doresc oamenii din acest domeniu.

„Companiile nu pot să mai vină cu oferte imbatabile sau atât de mari precum sunt aşteptările persoanelor din această industrie. Acum, aşteptările sunt de 4.000 – 6.000 de euro net pe contract individual de muncă,, aşteptări care sunt extrem de mari pentru piaţa noastră. O plajă salarială corectă pentru nişte oameni seniori este undeva între 3.000 – 4.000 euro net. Aici vorbim de oameni cu plus patru, cinci ani experienţă”, a concluzionat Elena Baron.