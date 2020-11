Orban in plenul Camerei Deputaților: ”În construcția bugetară pe care o pregătim, NU vom crește taxele și impozitele”

Premierul Ludovic Orban s-a aflat, luni, în Camera Deputaţilor, la solicitarea PSD, pentru a prezenta stadiul elaborării bugetului de stat pe anul viitor şi a bugetului asigurărilor sociale. Prim-ministrul a dat asigurări că taxele și impozitele nu vor crește.

udovic Orban a participat luni, începând cu ora 16.00, la „Ora premierului”, în cadrul căreia a prezentat stadiul în care se află elaborarea bugetelor de stat şi al asigurărilor sociale.

”Vă mărturisesc că oarecum mă surprinde această chemare tocmai din partea grupului parlamentar al PSD, care a avut guvernarea și care a spus că am nesocotit prevederile legale privind legea bugetului. Bugetul pentru au 2018 a fost transmis de Guvernul Tudose în decembrie, iar pe 2019 a fost transmis Parlamentului abia în februarie 2019. În ceea ce privește reglementările legale, în an electoral, cum este 2020, probabil că unii dintre dumneavoastră nu vor să fie alegeri. Cu toate acestea, alegerile se desfășoară și obligația de depunere a bugetului de stat este de 15 zile de la învestirea noului Guvern. Cu toate astea, respect instituția Parlamentului, m-am prezentat și vă spun că cu toate că actualul guvern nu are obligația să prezinte legea bugetului, noi suntem în procedură. Trebuie să vă mărturisesc că munca noastră este îngreunată pentru că foarte multe legi aprobate de Parlament au generat cheltuieli suplimentare fără a putea fi susținute. Mai ales în an de criză economică provocată de pandemie, care să genereze fel de fel de cheltuieli fără nicio bază. În construcția bugetară pe care o pregătim, nu vom crește taxele și impozitele. Va avea la bază creșterea economică, pe baza digitalizării, pe baza lovirii evaziunii fiscale acolo unde ea există.

În construcția bugetară trebuie să ținem cont de cheltuilelile care există și vom asigura resursele financiare pentru creșterea pensiilor și alte cheltuieli bugetare. România, pentru o revenire rapidă din criză, are nevoie de investiții publice și trebuie să menținem trendul pe care noi l-am stabilit și am susținut creșterea investițiilor.

Țineți cont că va trebui să includem în buget sumele pentru cofinanțarea proiectelor pe fonduri europene, care vor crește în perioada 2021 -2023, pentru că noi am crescut absorbția fondurilor europene. Pe lângă proiectele începute în vechiul buget UE, va trebuie să pronim proiecte de investiții pe noul buget al UE și din programul de reziliență. Dezvoltarea României trebuie să aibă la bază alte politici economice. Creșterea cheltuielilor publice fără a asigura veniturile necesare, dezechilibrele economice al guvernelor PSD au afectat economia. Vom pune accent pe investițiile publice. Guvernul are capacitatea de a pune pe masa Parlamentului un buget realist, pe fundamente economice reale, cu indicatori economici reale, cu capacitatea de a genera creștere economică, dezvoltarea economiei și bunăstare”, a declarat Ludovic Orban.