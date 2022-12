Noul barem de impozitare al veniturilor provenit din jocuri de noroc

Veniturile din pariuri sportive, jocuri de cazino, loto sau bingo sunt impozitate, potrivit legislației în vigoare. Impozitul a fost impus în 2015, o dată cu reglementarea domeniului, de atunci schimbându-se numai baremul.

Pariorii care joacă online plătesc impozit doar când retrag fonduri din contul deschis la agenția de pe internet, în timp ce jucătorii care plasează bilete la agenții stradale sunt impozitați la fiecare câștig. De exemplu, dacă cineva câștigă 100 de lei inspirându-se din pontul zilei, va încasa numai 97 de lei, întrucât 3 lei reprezintă valoarea impozitului.

Impozitarea se face la sursă, așadar pariorii nu au de făcut niciun demers pentru a vira impozitul către bugetul statului, așa cum o făceau înainte. Până în luna martie a anului 2018, cine înregistra venituri din jocuri de noroc online era obligat să completeze o declarație și să o depună la sediul Fiscului. Pentru fiecare retragere din anul precedent era completată o rubrică separată. După un timp, documentul de impunere era primit acasă, iar contribuabilii își puteau achita obligația.

Pragurile inițiale de impozitare

Impozitul nu este unitar, valoarea sa crescând în funcție de trei praguri de venit. Înainte de modificarea Codului Fiscal, intrată în vigoare la 1 august în acest an, pragurile erau de 66.750 de lei (cine înregistra venituri până la această sumă inclusiv plătea un impozit de 1%), 66.751 – 445.000 de lei (veniturile care se încadrau în acest interval erau impozitate cu 667,5 lei plus 16% din ce depășea suma de 66.750 de lei) și 445.001 lei (veniturile care porneau de la această sumă erau impozitate cu 61.187,5 lei plus 25% din suma ce depășea 445.000 de lei).

Atunci când s-a anunțat pentru prima oară că se va modifica legea despre impozit pe jocuri de noroc, a fost lansată în spațiul public varianta unui impozit unic de 40% . Operatorii din industrie au reacționat cu fermitate, considerând că o asemenea măsură drastică va distruge un domeniu care aducea anual aproximativ 650 de milioane de euro la bugetul statului, din taxe și impozite. De asemenea, reprezentanții patronatelor din gambling au avertizat că aproximativ 45.000 de angajați urmau să rămână pe drumuri.

De la 40% la 3%

În cele din urmă, guvernanții au ținut cont de vocea celor din sectorul de gambling și au modificat proiectul de lege, rămânând la trei praguri de impozitare, dar altele decât cele menționate mai sus. Astfel, celor care au retras bani de la 1 august 2022, li s-a reținut un impozit de:

3% din sumă, pentru fiecare retragere online/câștig offline de cel mult 10.000 de lei;

300 de lei plus 20% din suma care depășește valoarea de 10.000 de lei pentru fiecare retragere online/câștig offline între 10.001 lei și 66.750 de lei;

11.650 de lei plus 40% din suma care depășește valoarea de 66.750 de lei pentru fiecare retragere online/câștig offline de minim 66.751 lei.

Modificarea legislativă nu a vizat numai pragurile de impozitare, ci și unele taxe impuse operatorilor și producătorilor de softuri. De exemplu, taxa pentru licența aparatelor de tip slot machine a crescut de la 20.000 de euro la 75.000 de euro pe an, iar taxa aferentă exploatării unui singur aparat a crescut de la 1.000 de euro la 4.600 de euro.

Asociația Organizatorilor și Producătorilor de jocuri de noroc din România (AOPJNR) și Patronatul Organizatorilor, Producătorilor și Exploatatorilor de jocuri de noroc (EXPOGAME) au trimis o scrisoare deschisă premierului Nicolae Ciucă, în care și-au exprimat nemulțumirea față de aceste creșteri pe care le-au considerat exagerate.