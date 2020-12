Noi restricții în piețele din București

Noi măsuri ar putea fi luate în piețele din Capitală, având în vedere numărul mare de infectări, dar și faptul că se apropie sărbătorile de iarnă. Pentru a fi evitată aglomerația, autoritățile iau în calcul să limiteze accesul clienților. Detaliile vor fi stabilite astăzi, în cadrul unei ședințe care va avea loc la Prefectura Bucureștiului, relatează Realitatea PLUS.

Vorbim despre o intalnire importanta care va avea loc astazi la Prefectura Municipilui Bucuresti, o intalnire la care vor participa prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, subprefectii, dar si reprezentantii pietelor bucurestene.

Autoritatile vor discuta mai multe masuri care ar putea fi implementate in piete pentru acs e apropie Sarbatorile de iarna si cu siguranta ca pietele vor fi din ce in ce mai aglomerate.

In cadrul intalnirii de astazi s-ar putea decide, in primul rand, restrictionarea accesului clientilor in piete, adica oamenii nu vor mai avea voie sa intre toti odata, și asta pentru a se evita aglomeratia. Mai apoi, ar putea fi sporit numarul de angajati din piete, in asa fel incat acestia sa-i supravegheze pe clienti pentru ca sa respecte toate masurile de protectie impotriva COVID-19.

In plus, ne asteptam ca in perioada urmatoare sa fie din ce in ce mai multe controale in piete. Acest lucru a fost deja declarat de autoritati. Va reamintim ca pietele au fost inchise, apoi s-a revenit asupra acestei decizii, fiind deschise in urma cu aproximativ o saptamana.

Riscul de infectare in aceste locuri este destul de ridicat, si asta pentru ca acolo se creaza aglomeratii, plus ca toata lumea plateste cu bani cash cumparaturile.

Sursa: Realitatea de Bucuresti