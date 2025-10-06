Moneda euro s-a depreciat luni, imediat după anunțul demisiei premierului francez, Sébastien Lecornu, eveniment care accentuează criza politică din Franța și sporește riscul unei retrogradări a ratingului de țară, potrivit AFP.

Moneda unică europeană a coborât cu 0,63% în raport cu dolarul american, atingând nivelul de 1,16 dolari. Euro a pierdut teren și în fața majorității monedelor internaționale, cu excepția yenului japonez, înregistrând o scădere notabilă de 0,55% față de dolar.

Analistii avertizează că tensiunile politice de la Paris pun presiune pe încrederea investitorilor și pot afecta stabilitatea economică a celei de-a doua mari economii din zona euro.