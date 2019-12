Ministrul Finanțelor: Deficitul bugetar a fost acoperit cu împrumuturi din piață la dobânzi în scădere

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, anunță, pe Facebook, că deficitul bugetar a fost acoperit cu împrumuturi din piață la dobânzi în scădere și că, în acest fel, s-au făcut economii.

,, BONUS, buffer-ul a crescut fata de momenutul preluarii guvernarii.Nu a mai fost folosit ca in guvernare PSD la acoperirea deficitului prin vanzare de valuta. Asta inseamna ca pietele financiare si investitorii au incredere in acest guvern si in solutiile promovate de noi.Nu ne oprim aici. Urmeaza lucruri bune pentru romani in 2020. Va garantez!”, scrie Cîțu pe Facebook.

Acesta mai spune că ,, intrăm în 2020 cu buget, fără măsurile devastatoare introduse de PSD prin OUH 114 și fără TVA Split.

În final, Cîțu le urează cititorilor ,,Crăciun Fericit” și le mulțumește pentru susținere.