Ministrul demis al Finanțelor: Declanşarea procedurii de deficit excesiv NU exclude majorările de salarii şi pensii

Declanşarea de către Comisia Europeană a procedurii de deficit excesiv nu exclude majorările de salarii şi pensii prognozate conform bugetului pentru acest an, a precizat, joi, ministrul demis al Finanţelor, Florin Cîţu, informează Agerpres.

„Nu. Ceea ce spunem noi este că în momentul în care am construit bugetul am ţinut cont de legislaţia în vigoare, dar ţinem cont şi de evoluţia economiei şi cea bugetară. Până acum nu avem de ce să ne îngrijorăm. În ianuarie am avut încasări foarte bune la TVA, sunt cele mai bune din 2016, am returnat TVA cu un miliard mai mult decât anul trecut, deci în acest moment nu trebuie nimeni să se îngrijoreze, banii pentru buget sunt acolo. Mai mult, am plătit deja salariile mărite pentru sectorul bugetar, nu există nici aici niciun fel de îngrijorare. Salariile şi pensiile au fost prinse în buget, nu există niciun fel de discuţie”, a spus Cîţu.

El a arătat că procedura de deficit excesiv va fi declanşată cu siguranţă de către Comisia Europeană şi era un lucru previzibil.

