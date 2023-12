Marcel Ciolacu, întâlnire cu șefii Google: Mi-au spus că România are o resursă umană uriașă în IT – Discuții despre investiții majore în digitalizare

Premierul Marcel Ciolacu s-a întâlnit, marți, în cadrul vizitei în SUA, cu conducerea Google. Discuțiile au vizat investiţii majore în centre de date şi servicii de cloud pentru infrastructura informatică a statului român.

„M-am întâlnit cu cei din conducerea marii companii tehnologice Google și am discutat despre oportunitatea unor investiții majore în centre de date și servicii de cloud pentru infrastructura informatică a statului român.

Avem la dispoziție miliarde de euro din fonduri europene pentru creșterea accesului la servicii publice de calitate prin digitalizarea sistemului informatic guvernamental. Avem însă nevoie și de parteneri de anvergura Google pentru a construi un sistem modern și eficient, astfel încât românii să nu mai fie puși pe drumuri la zeci de instituții, astfel încât să putem reduce evaziunea fiscala și să putem crește colectarea la buget.

Reprezentanții Google mi-au spus că România are o resursă umană uriașă în domeniul IT, specialiștii noștri fiind printre cei mai bine cotați pe plan mondial. Sunt convins că, folosind talentul lor și expertiza de top a Google, vom reuși să demarăm cele mai ambițioase proiecte în zona noilor tehnologii. Mai mult, vom da astfel un semnal clar și altor mari companii din IT care vor să se extindă în Europa de Est că aici, în România, găsesc oportunități excelente de dezvoltare a afacerilor!”, a transmis premierul Marcel Ciolacu în mesajul postat pe pagina sa de Facebook după întâlnirea cu conducerea Google, în cadrul vizitei în Statele Unite ale Americii.

Premierul Marcel Ciolacu a discutat cu reprezentanții Google despre oportunitățile oferite de România



Marile companii din domeniul tehnologiei informației care vor să-și extindă afacerile în Europa de Est vor găsi în România oportunități excelente, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu la întâlnirea pe care avut-o cu reprezentanții companiei Google, în cadrul vizitei de lucru pe care o efectuează în Statele Unite ale Americii.

Specialiștii cu formare solidă în domeniul IT reprezintă un atu puternic pentru companiile din acest domeniu care doresc să vină în țara noastră. În plus, România oferă acum prilejul investițiilor majore în centre de date și servicii de cloud, Guvernul având ca prioritate, în cadrul reformei administrației publice, reforma digitală și transferul în cloud a sistemelor IT de stat.

„Guvernul și-a asumat operaționalizarea cloudului guvernamental și vom lucra împreună cu experții și cu companiile din industria tehnologiei pentru a reuși acest lucru. Voi încuraja și firmele și companiile private din România să opteze pentru aceste soluții de tip cloud, pentru că reprezintă un avantaj competitiv important într-o piață tot mai concurențială”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, potrivit comunicatului de presă al Guvernului.

Pe lângă colaborarea pentru serviciile cloud, șeful Executivului a arătat că România este extrem de interesată de identificarea de proiecte în domeniul securității cibernetice și de dezvoltarea acestora, în contextul în care țara noastră dispune de una dintre cele mai avansate legislații în domeniul securității cibernetice din Europa.

De asemenea, șeful Executivului a amintit că România beneficiază de statutul conferit de aderarea la UE și la NATO și, în viitorul apropiat, la OCDE, oferind astfel un mediu de afaceri previzibil, bazat pe reguli garantate de apartenența la aceste organizații. Totodată, investiția în țara noastră poate reprezenta un cap de pod pentru firmele interesate să acceseze piața europeană sau alte piețe regionale, ca Republica Moldova sau Ucraina.

„Știu că politica Google este de a încuraja folosirea alimentării centrelor de date cu energie produsă din surse regenerabile și aici este o altă zonă unde ne întâlnim, pentru că și noi susținem utilizarea de energie curată, facem eforturi de decarbonizare și de a produce energie verde”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCiolacuMarcel%2Fposts%2Fpfbid02oaaSPt58QkzL7MetoCsVhiUTfmRAU4RkxbRCpL6jSBA1HvKDoMRojKJz5fZp8jCpl&show_text=true&width=500

Premierul Marcel Ciolacu se află într-o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii – la Washington D.C. și New York – împreună cu o delegație guvernamentală și a avut întrevederi cu înalți oficiali americani – Lloyd Austin, secretarul american al apărării, Antony Blinken, secretar de stat, Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Jennifer Granholm, secretar pentru energie al Statelor Unite ale Americii -, dar și cu reprezentanți ai unor importante companii americane.

Vizita prim-ministrului Marcel Ciolacu va continua cu întrevederi cu reprezentanții asociațiilor evreiești, precum și cu Antonio Guterres, secretarul general al Națiunilor Unite, și cu Dennis Frances, președintele Adunării Generale ONU.

REALITATEASPORTIVA.NET

Doliu în Germania! Un fotbalist a decedat la doar 25 de ani

REALITATEASTAR.NET

Cabral și Andreea Ibacka părăsesc România, împreună cu cei doi copii ai lor

TABU.RO

Ce salariu are Alexia Eram la revista mamei sale și pentru ce este plătită

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe articole despre:

marcel ciolacu, vizita sua, vizita ciolacu sua, marcel ciolacu google, discutii informatizare google, digitalizare, centre de date, servicii cloud

Ce părere ai despre acest articol?

CELE MAI CITITE ARTICOLE

05 DECEMBRIE 2023

Cea mai bună făină pentru cozonac: multă lume nu știe și face o mare greșeală care strică aluatul definitiv

05 DECEMBRIE 2023

Anul transformării și iubirii: Zodiile care vor scăpa de ghinion și își vor dezlega cununiile în 2024

05 DECEMBRIE 2023

Încă un baron a fost prins de DNA că fenta statul – Prejudiciu de 3,5 milioane de lei

05 DECEMBRIE 2023

Eveniment astral: Neptun iese din retrograd pe 6 decembrie. Viața zodiilor se va schimba radical, după ce au scăpat de o povară

Citește și

Război în Ucraina – Ziua 651 – Ucraina riscă să piardă războiul cu Rusia dacă nu va mai primi mai mult ajutor militar din SUA

Schimbare radicală a vremii: încep ninsorile și în Capitală. De săptămâna viitoare, temperaturile cresc brusc

Pastila pentru suflet – Învățăturile Părintelui Paisie

Accident teribil între două TIR-uri pe Autostrada Soarelui – Un bărbat a fost grav rănit

PLAYTECH.RO

Schimbare drastică a vremii. Se anunţă frig, ninsori şi lapoviţă, ANM tocmai a făcut anunţul

TABUHIGHLIFE.RO

Ciara, însărcinată pentru a patra oară, la 37 de ani

BZI.RO

Rona Hartner a fost uitată de celebrități la înmormântare! Aurel Pădureanu și Ioana Tufaru sunt singurii care au condus-o pe ultimul drum

LUMEAPOLITICA.RO

George Simion, mesaj pentru Florin Cîţu, în Senat: La mulți ani…cu executare!

PUTEREA.RO

De-ale Puterii: Bunicuțul Putin vrea mulți, foarte mulți nepoței

Actual

Acuzații grave în cazul sinuciderii polițistului din Botoșani în cimitir: „Superiorii l-au hărțuit. Se plângea permanent de presiunea psihică intensă”

Apar acuzații grave la adresa șefilor din poliție, după ce un agent din Botoșani și-a pus capăt zilelor la mormântul fiicei, pe 30 noiembrie. Sindicaliștii spun că șefii lui ar fi de vină pentru această tragedie. Bărbatul s-ar fi plâns în repetate rânduri că este stresat și e hărțuit de superiori.

MAI MULTE ARTICOLE DIN ACTUAL

Tatăl unei adolescente de 15 ani din Craiova a fost reținut după ce și-a bătut crunt fiica – Bunica fetei a sunat la poliție

Caz șocant la Craiova! O adolescentă în vârstă de 15 ani a fost bătută crunt de tatăl ei sub ochii îngroziți ai bunicii. Totul după ce minora a plecat de acasă neanunțat. Părintele care a vrut să îi aplice o corecție a fost reținut pentru 24 de ore.

Ulei de măsline contrafăcut, pus la vânzare în magazine: mii de litri au fost confiscați. Rețea de traficați, destructurată

Prețul uleiului de măsline a crescut deoarece seceta și condițiile meteorologice nefavorabile afectează recoltele pentru al doilea an consecutiv.

Românii susțin că vor vota în număr RECORD la alegerile europarlamentare – Statisticile care surprind pe toată lumea

Rezultatele recente ale unui eurobaromentru surprind prin numărul mare de români care spun că vor participa la alegeri.

Politică

ALERTĂ în România – Epidemie de RUJEOLĂ la nivel național, declarată de Ministerul Sănătății – Cifre alarmante: 2.000 de cazuri în 29 de județe

Anunț alarmant de la Ministerul Sănătății, marți seară: A fost declarată epidemie națională de rujeolă! Cifrele oficiale sunt îngrijorătoare, aproape 2.000 de cazuri în peste jumătate de țară.

MAI MULTE ARTICOLE DIN POLITICĂ

CULISELE STATULUI PARALEL. Anca Alexandrescu: „La Aeroporturi București candidează unii cu informații false în CV-uri”

Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a declarat că Maria Mirela Dinu, numită provizoriu șef pentru doar o lună, își folosește această perioadă pentru a concursul de angajări pe Legea 109. „Și-a dovedit calitățile din plin, doamna Dinu”, a declarat Anca Alexandrescu, care acuză că aceasta are o relație de serviciu „specială” cu Mirela Dinu.

Ciolacu despre Schengen: „Nu puteam forța aderarea pe ordinea de zi a Consiliului JAI pentru un vot pe care oricum îl știam”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că România nu a impus pe ordinea de zi a Consiliului Justiției și Afaceri Interne aderarea la Schengen, pentru că ar fi fost un vot negativ din partea Olandei pentru Bulgaria.

Ciolacu, reacție în scandalul ambasadorului român din SUA: „Când arzi etape, vine un moment în care te faci de râs”

Premierul Ciolacu a avut o primă reacție în cazul ambasadorului român în SUA, Andrei Muraru, care a afirmat că a fost exclus de la întâlnirile politice pe care Marcel Ciolacu le va avea peste ocean.

Extern

Cel puțin 25 de morți într-o școală din Gaza, în urma unui bombardament israelian

Cel puţin 25 de oameni şi-au pierdut viaţa marţi, în urma unui atac israelian asupra unei şcoli care adăposteşte palestinieni strămutaţi din cauza războiului. Anunțul a fost făcut de către Ministerul Sănătăţii al guvernului Hamas, relatează AFP.

MAI MULTE ARTICOLE DIN EXTERN

Zelenski şi-a anulat în ultimul moment intervenţia video în faţa Congresului american

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a anulat în ultima clipă intervenţia video prevăzută în faţa Congresului SUA, din cauza unui eveniment „de ultim moment”. Anunțul a fost făcut de către liderul majorităţii democrate din Senat.

Conflict la vârful puterii în Ucraina. Zelenski, atacat de Vitali Kliciko, primarul Kievului

Primarul Kievului, fostul mare pugilist Vitali Kliciko, a lansat un atac dur la adresa președintelui Volodimir Zelenski, despre care a afirmat că ”plăteşte greşelile pe care le-a comis” și că prin deciziile pe care le ia în ultima vreme riscă să alunece pe panta autoritarismulu.

Gafă uriașă la Loteria din SUA: Au anunțat numerele câștigătoare incorecte – Cum și-au păstrat premiile „falșii câștigători”

Gafă uriașă la o loterie din Statele Unite ale Americii. După ce au anunțat numerele câștigătoare greșite, a fost nevoită să dea premii și persoanelor care, de fapt, nu au avut bilete câștigătoare.

Ultimele stiri

Dosarul 2 mai. Cum i-a convins Miruna Pascu pe judecători s-o scoată din arestul la domiciliu: Are un fiu rămas fără supraveghere și o boală autoimună rară

Miruna Pascu, mama tânărului care s-a urcat drogat la volan și a omorât doi studenți în Vama Veche, a scăpat de arestul la domiciliu și a fost pusă sub control judiciar după ce judecătorul a constatat că „nu mai subzistă temeiurile” pentru o măsură preventivă atât de dură.

MAI MULTE ARTICOLE DIN ULTIMELE STIRI

Sfântul Nicolae. Ce NU ai voie să faci pe 6 decembrie: e mare păcat! În plus, atragi necazul în casă

SFÂNTUL NICOLAE. Sfântul Nicolae este celebrat de creștinii ortodocși în data de 6 decembrie. Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie în calendar.

Autocar prăbușit în prăpastie – 17 persoane au murit pe loc

Un grav accident s-a soldat cu 17 morți după ce un autocar cu turiști a căzut într-o prăpastie.

Un pensionar a murit carbonizat după ce i-a luat foc casa – Tragedie fără margini la Botoșani

O tragedie a avut loc în Botoșani. Un pensionar de 73 de ani a murit după ce a făcut focul în sobă, iar în scurt timp a izbucnit un incendiu de proporții care i-a făcut casa scrum. Vecinii au intrat în panică și au sunat la 112 când au văzut flăcările uriașe. Pompierii au intervenit de urgență.

EDITEAZA

UTILEContactDespre noiEchipă TVEchipă SiteRecepție Satelit

PARTENERICosuri CraciunCasino Alpha

REALITATEA.NET

Realitatea SportivăRealitatea FinanciarăRealitatea MedicalăRealitatea Din JustițieRealitatea din DiasporaRealitatea Travel

Tabu.roTabu HighlifeVox PublicaSite-uri localeSubstantialRealitatea Live TV

© 2021 COPYRIGHT: REALITATEA.NETTermeni și condițiiPolitică de confidențialitateCod de conduită