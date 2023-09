Marcel Boloș, despre cererea liderilor europeni: O cotă unică de TVA, imposibil de aplicat din cauza impactului asupra populației

Controverse uriașe în ceea ce privește măsurile fiscale de pe masa Guvernului! Marcel Boloș, ministrul de Finanțe susține că măsura renunțării la cotele reduse de TVA de 5% și 9% și trecerea la o singură cotă de TVA de 19% este imposibil de aplicat și asta pentru că ar duce la un val de scumpiri! Și premierul Marcel Ciolacu a anunțat că a refuzat acest scenariu la negocierile cu oficialii europeni, potrivit Realitatea PLUS.

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a explicat ce măsuri au fost prezentate la Bruxelles, în discuțiile cu liderii și experții din Comisia Europeană de săptămâna trecută, alături de alți miniștri și premierul Marcel Ciolacu.

„Noi am prezentat un plan de măsuri fiscal bugetare astfel încât să protejăm populaţia şi mediul de afaceri, dar, în acelasi timp, avem un angajament în privinţa acestei refome (a reformei fiscale) pe care ni l-am asumat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. (…)

România nu poate avea o veşnicie facilităţi fiscale sub formă de rentă viageră, cum nu poate să aibă o veşnicie zone de optimizare fiscală. Creşterea TVA numai la alimente şi medicamente este imposibilă în momentul de faţă, ţinând cont de impactul pe care l-ar avea asupra populaţiei şi mediului de afaceri”, a declarat ministrul Marcel Boloș într-o emisiune la ZF Live.

„În PNRR lucrurile sună cam în felul urmator: avem un raport făcut de Banca Mondială, BM sugerează că trebuie să avem din trei cote de TVA o singură cotă de TVA.

Asta ar însemna că reducem sau eliminam cota de 5% si respectiv 9% de TVA si rămânem cu o singură cotă, de 19%.

Or, pe cale de consecință, am avea o creștere de TVA numai la alimente și medicamente de 10%, lucru care este imposibil în momentul de față”, a declarat Marcel Boloș, potrivit Realitatea PLUS.

„De aceea, susţinem că este aproape imposibil de spus care va fi măsura pe care coaliţia o decide pentru a continua solicitarea Comisiei, respectiv de a avea un plan de măsuri fiscal bugetare cu măsuri structurale adiţionale, astfel încât să avem confortul că cele două reforme pe care le-am menţionat, împreună cu reducerea de deficit bugetar nu ne duc spre probleme de finanţare”, a adăugat Marcel Boloș.

Precizările ministrului liberal de Finanțe vin înainte de ședința de luni a Coaliției în care se decide forma măsurilor de austeritate prezentate în Parlament de către Guvern.

În același timp, președintele PNL, Nicolae Ciucă, a anunțat, după ședința Biroului Permanent Național al partidului, că, pe lângă măsurile de reformă fiscal-bugetară anunțată deja de Guvernul condus de Marcel Ciolacu, e nevoie de un alt pachet de măsuri prin care să fie susținute investițiile.

Decizia finală privind pachetul de măsuri fiscale pe care își va asuma răspunderea Guvernul în Parlament urmează să fie luată luni, 4 septembrie, în ședința Coaliției programată la ora 17:00.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat deja, din ședința de Guvern de joi, că este dispus să își pună pe masă mandatul de premier și să își asume răspunderea pe măsurile fiscale.