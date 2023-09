Lovitură uriașă pentru românii care stau la bloc. Facturile vor exploda la iarnă

Lovitură uriașă pentru români! Una dintre măsurile pe care Guvernul le ia în calcul pentru a aduce mai mulți bani la buget este eliminarea treptată a subvenției pentru încălzirea din sistemul centralizat. Spre exemplu, în Capitală, în această iarnă, subvenția ar putea scădea cu aproximativ cinci procente.

Începând cu această iarnă, subvenția pentru gigacaloria din București va scădea la 70%, în timp ce în restul țării va fi chiar mai mică, de 50%, potrivit Realitatea Plus.



Din 2025, în al doilea an de implementare a măsurii de eliminare a subvenției, gradul maxim de compensare va fi de 60% din costul total de producție al gigacaloriei în București și de maxim 40% în alte regiuni ale țării.



Un an mai târziu, procentul va mai scădea cu 10%, ajungând la 50% pentru Capitală și 30% în restul țării. Această schimbare va conduce la o creștere semnificativă a costurilor pentru cetățenii români care folosesc încălzirea centralizată.



Furnizorii de energie susțin că o astfel de măsură îi afectează și precizează că nu doresc eliminarea subvențiilor, ci doar plata la timp a acestora, astfel încât să nu mai fie nevoiți să apeleze la împrumuturi bancare împovărătoare.