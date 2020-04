Lecția americană II

Pentru că avem de-a face cu o criză total atipică, marcată de o scădere bruscă și extrem de abruptă a economiei, forțată să își închidă porțile pentru minim 6-8 săptămâni, avem nevoie de răspunsuri atipice.

După ce a propus și a obținut aprobarea pentru un plan imens de sprijin pentru economie în valoare de 2 000 miliarde de dolari, Administrația Trump continuă să propună măsuri incredibil de „puternice” pentru repornirea economiei: o fază 4 a planului de ajutorare a economiei care va consta în alte 2 000 miliarde de dolari pentru investiții în infrastructură.

„With interest rates for the United States being at ZERO, this is the time to do our decades long awaited Infrastructure Bill. It should be VERY BIG & BOLD, Two Trillion Dollars, and be focused solely on jobs and rebuilding the once great infrastructure of our Country! Phase 4,” este ceea ce a anunțat Donald Trump pe Tweeter.

sursa: https://www.zerohedge.com/political/trump-calls-2t-infrastructure-package-phase-4-stimulus