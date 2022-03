ITM Ilfov, controale la benzinării. Ce nereguli s-au descoperit

În perioada 10-16.03.2022, s-a desfășurat campania națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto cod CAEN-4730.

Obiectivele campaniei au fost:

Identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă și luarea măsurilor care se impun,

Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea reglementărilor legale,

Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor cu privire la necesitatea respectării prevderilor legale,

Eliminarea neconformităților constatate cu ocazia controalelor în domeniile relații de muncă și securitate și sănătate în muncă.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 32 de controale, fiind constatate 35 neconformități pentru care s-au dispus măsuri de remediere și s-au aplicat avertismente. Dintre neconformitățile cel mai des întâlnite menționăm: semnalizarea de securitate și/sau sănătate incompletă, neefectuarea prelucrării fișelor cu date de securitate cu lucrătorii, evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională incompletă.

Cu ocazia verificărilor privind modul in care se angajatorii respectă reglementările legale din domeniul relațiilor de muncă au fost efectuate 36 de controale in cadrul cărora au fost constatate neconformități pentru care s-au dispus măsuri de remediere si au fost aplicate 7 sancțiuni din care 4 avertismente si 3 amenzi in valoare de 11.000 lei .

Din rândul neconformităților constatate le enumerăm pe cele mai frecvente cum ar fi, nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de munca prestate zilnic de către fiecare salariat, nerespectarea prevederilor legale cu privire la regimul orelor lucrate in zilele de sărbatoare legală și încălcarea reglementărilor legale referitoare la munca de noapte.