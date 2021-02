Isărescu sugerează un scenariu spartan după pandemie. Ajutați companiile cu șanse

Băncile ar trebui să restructureze datoriile companiilor cu potențial de a deveni solvabile în economia de după pandemie, dar și să asigure ieşirea ordonată a celor care, probabil, nu vor supravieţui, a declarat, vineri, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu.

„Pot spune că este necesară o mai bună calibrare a politicilor, pentru a echilibra schimbările structurale, iar băncile ar trebui să pună în aplicare înţelegeri pentru restructurarea datoriilor acelor firme care pot deveni solvabile, iar simultan să faciliteze ieşirea ordonată a acelor firme care nu e probabil să reuşească în economia post-pandemică”, a afirmat Isărescu citat de Agerpres.

Şeful băncii centrale a atras atenția și asupra riscurilor generate de prelungirea diverselor scheme de ajutor de stat, destinate companiilor.

„Schemele de ajutor care au rolul păstrării locurilor de muncă, moratoriile pentru obligaţiile de plată, granturile şi garanţiile de credit pot fi eficiente în îmbunătăţirea nevoilor de lichiditate a companiilor, acest lucru fiind valabil chiar mai mult în economiile avansate decât în cele emergente. Cu toate acestea, mergând înainte, creşterea îndatorării ridică îngrijorări în ceea ce priveşte riscurile de solvabilitate şi perspectivele de investiţii. Este adevărat că, din perspectiva băncilor centrale, toate capitolele raportului sunt extrem de relevante. Personal, tot timpul urmăresc rapoartele de cercetare ale FMI pentru confirmări ale propriilor noastre scenarii, pentru puncte de vedere diferite asupra unor anumite subiecte, dar chiar şi pentru steguleţele roşii”, a susţinut Isărescu.

Guvernatorul a mai explicat că, în contextul implementării acestor scheme, impactul final pe care pandemia l-a avut asupra economiei în anul 2020 încă nu a fost calculat.

„Pentru 2020, FMI estimează – este încă o estimare – o scădere a PIB-ului real în Europa de 7%, cea mai mare scădere de după cel de Al Doilea Război Mondial. Mulţumită politicilor de răspuns extraordinare au fost evitate consecinţe chiar mai dramatice decât atât. Eu înţeleg că impactul maxim al pandemiei asupra companiilor în anul 2020 încă nu a fost calculat, dar acesta va fi făcut public odată cu trecerea timpului şi odată ce mai multe informaţii devin disponibile”, a mai spus Mugur Isărescu, la conferința online de prezentare a raportului FMI Regional Economic Outlook (REO) for Europe: Corporate Liquidity and Solvency in the COVID-19 Pandemic and the Role of Policies.