Ioan Boloș, despre Fondurile europene: Am preluat proiecte suspendate de la PSD. Pierdem 500 de milioane de euro

Ministrul a explicat marți în emisiunea Legile Puterii de la Realitatea PLUS, de ce a fost retras proiectul de OUG privind descentralizarea, cu care colegul său de Cabinet Ion Ștefan nu a fost de acord, și a mai anunțat că în viitorul buget al UE pierdem jumătate de miliard de euro după Brexit.

Dezvăluirile despre au fost făcute de PSD la audierea de marti a ministrului desemnat al Dezvoltării, Ion Ștefan, că a respins propunerile de reorganizare a sistemului de gestionare a fondurilor europene, făcute de colegul său de fost și viitor Cabinet, ministrul desemnat la Fonduri Europene, Marcel Boloș.

Propunerea de descentralizare fusese înaintată încă din luna decembrie de ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, sub forma unui Memorandum discutat în ședința de guvern din 20 decembrie 2019 și transformat ulterior în mai multe proiecte de OUG adoptate în ultima ședință a guvernului Orban înainte de demiterea prin moțiune de cenzură, pe 5 februarie. Proiectele au fost oprite însă de la publicare în Monitorul Oficial tocmai de Ludovic Orban.

„Ordonanțele s-au aprobat seara, volumul de munca a fost foarte mare in acea perioada. Avizele din partea Ministerului Justiției au venit cu observatii, premierul a aprobat la momentul respectiv ca acele observatii sa fie integrate in textul ordonantei. (…) Cand ai observații de fond (ca în acest caz), esti obligat sa le repui pentru următoarea ședință de guvern, ca să le aprobi încă o dată, iar Guvernul era demis prin moțiune de cenzură a doua zi. Practic, am intrat în acest cerc vicios al moțiunii de cenzură, dar n-am renunțat la ordonanțele de urgență, pentru că o parte din aceste OUG sunt preluate intr-un proiect de lege privind masuri in domeniul fondurilor europene, iar altă parte din măsuri sunt preluate la nivel de ordine de ministru”, a spus ministrul desemnat al Fondurilor Europene.

Boloș a declarat că descentralizarea propusă prin acest proiect, cu totul diferita de ce a avut Romania pana acum, ar fi ceruta de Comisia Europeana. El a explicat ca forul comunitar nu mai accepta actuala structura-mamut supercentralizata si a cerut o alta forma a Programului Operational Regional (POR), cu o noua viziune, cu o descentralizare a procesului decizional al fondurilor europene. In plus el a amintit de cererile primarilor, ale autoritatilor locale care vor debirocratizare, simplificare. Bolos a mai precizat ca „nu este vorba de regionalizare, care tine de zona politicului”. Varianta lui Bolos pentru POR descentralizat doar financiar,, cei 8 miliarde de euro, care sa treaca de la Ministerul Dezvoltarii in teritoriu. Celelalte autoritati de mnaagement vor fi grupate la Minsierul T

El a prezentat pașii următori pentru adoptarea Proiectului, un număr de 5 ordonante, care va intra în Parlament în procedura de urgență:

„Proiectul este deja finalizat (cu modificarile integrate deja in proiect – n.red.) și urmează să fie prezentat în ședinta urmatoare de Guvern, premierul mi-a dat termen ca să prezint o informare de integrarea acestor observații și urmeaza procedura de urgenta parlamentara și demersurile, la care nu renuntam, că sunt extrem de benefice României”, a spus Boloș.

„Toate cele 5 ordonante vizeaza interesele romanilor și ale României. Discutam de Programul national de alimentare cu gaze naturale, pe care toată România îl așteaptă, despre partea de descentralizare: primariile sunt cele care le-au solicitat și beneficiarii POR , proiectele de apă, canalizare. Cine-si permite sa le blocheze si sa stam sa asteptam blocarea acestor proiecte?! (…) Era bine sa fie tinute la nivel central? Sa purtam primarii, autoritatile locale sa le purtam vesnic la Bucuresti ,sa intarziem proiecte, sa dureze un an si jumatate un contract de finantare?!”.

Cum va funcționa descentralizarea financiară, propusa de ministrul Fondurilor Europene

În afară de descentralizarea stiută în 8 regiuni, care priveste reorganizarea UAT-urilor, Bolos a vorbit despre descentralizarea financiară pe zona fondurilor europene.

„Banii sunt deciși prin autoritățile de management care vor functiona la nivelul agențiilor de dezvoltare regională. Acestea sunt organizatii neguvernamentale, dar nu impiedica sa fie desemnate ca autoritati de manangement, mai ales că la art. 123 din regulamentul CE 1303, se spune că autoritatile de management pot fi desemnate și organismele private, fara probleme. La nivelul agentiilor de dezvoltare regională sunt asociați consilii locale, consilii județene. (…)

În ordonanță, ulterior în proiectul de lege, mecanismul financiar a fost reglementat, pentru ca, lucrând cu banii bugetului de stat, trebuie facute prin lege, pentru a face platile catre primarii, conform cu contractele de finantare care urmeaza sa fie incheiate. Practic, demersurile pe care noi le-am facut veneau in completarea legislatiei actuale pentru a permite agentiilor de dezvoltare regionale sa lucreze cu banii bugetului statului”, a explicat Boloș.

„Am preluat numai proiecte suspendate de la PSD. Programul de competitivitate a fost POR suspendat, programul pe transport era plin de sesizări de fraude, l-am deblocat. Ministerele de linie erau cele care gestionau autoritatile de management. (…) Pierderea de putere, functii si posturi vizavi de cei care le-au detinut creeaza un disconfort acum. Cei care raman fara functii te ataca vehement ca sa renunti la demersuri. Cred ca e un moment de restart pentru modernizarea fondurilor europene, ca sa nu fim vesnic codasii Europei, pe modele invechite.

Viziunea UE e diferita de a României, noi vorbim de proiecte de infrastructura transport, apa , mediu, UE este deja in alta directie si va trebui sa recuperam aceste decalaje de timp, sa ne adaptam din mers”, a mai avertizat ministrul propus la Fonduri europene.

Este vorba de 8 miliarde de euro care vor veni catre aceste autoritati de management reprezentate de organizatii nonguvernamentale.

Câți bani are România în viitorul buget al Uniunii Europene? Cât pierde și cât castigă

Ministrul Boloș a anunțat că bugetul UE s-a diminuat după Brexit, astfel că propunerea din partea Consiliului European e de 1,074 % din venitul national brut al fiecarui stat membru, adica pentru România o reducere cu 500 de milioane de euro. Ceea ce inseamna de fapt ca, pe noul buget, Romania pierde jumatate de miliard de euro pe viitorul cadru financiar.

„Propunerea Comisiei a plecat cu 8 miliarde de euro in plus, la propunerea comisarului Corina Cretu. Am avut in actuala programare, pe politica de coeziune, 22 miliarde euro, plus cele 8 miliarde euro propuse la nivel de CE, deci 30,566 miliarde de euro, din care acum, dupa noua propuneer, avem aceasta pierdere de 500 miliarde de euro” a anuntat Bolos. Este vorba de pierderea fondurile neutilizate, conform angajamentelor bugetare care au fost aprobate; astfel ca daca nu se folosesc, daca nu se platesc catre beneficiari, banii europeni se pierd.

„Acel procent de relocare de fonduri a crescut de la 5% la 10% (la propunerea Romaniei), care inseamna pentru noi inseamna un castig de 1 miliard de euro, bani care se pot transfera din Fondul social european, daca Guvernul va decide, spre Fondul de coeziune sau Fondul european de dezvoltare regionala, pentru ca nevoia noastra e la infrastructura”, a mai spus Bolos.

***

Întrebat daca ar avea un interes personal legat de aceste modificari, adica intarirea acestor organizatii neguvernamentale care vor lucra ca autoritati de management, pentru a avea unde să se întoarcă dacă nu va mai fi ministru, Boloș, care a fost director al Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, si inainte director de AM *autoritate de management) a negat acest lucru.

„Nu cred ca acest lucru ar fi deontologic ca eu ca minstru al fondurilor europene sa-mi permit sa gandesc la nivelul asta al unor interese individuale. Sistemul meu de valori. cu toate ca-mi permite legea, nu se aliniaza cu aceasta zona a intereselor, nu as intra intr-o zona de discutii de acest gen”.

Ioan-Marcel Boloș a fost directorul ADR Nord-Vest în perioada 2017-2019, anterior deținând funcția de secretar de stat în Ministerul Transporturilor, în timpul guvernului tehnocrat condus de Dacian Cioloș. De asemenea, în perioada 2013-2015 a fost director general și coordonatorul Autorității de Management Programul Operaţional Sectorial “Transport” și al Direcției Generale Management și Strategii, precum și secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului în anii 2012 și 2013.