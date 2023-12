Industria auto prognozează prăbușirea pieței din România – Care este motivul alertei

Industria auto autohtonă, reprezentată de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), este alarmată de reducerea drastică a subvențiilor pentru programele Rabla și Rabla Plus în propunerea de buget pentru 2024 a guvernului. Această reducere este așteptată să aibă un impact sever asupra pieței de mașini noi, cu o creștere consecutivă a importurilor de mașini second-hand.

ACAROM, care include Dacia, Ford și furnizorii de componente auto, prezice o scădere dezastruoasă a vânzărilor de vehicule noi, afectând direct locurile de muncă și veniturile afacerilor din sector.

Consecințele reducerii subvențiilor

Bugetul propus pentru 2024 reduce drastic valoarea tichetelor programului Rabla, de la aproximativ 10.000 de euro în 2023 la un maxim de 2.000 de euro, și a tichetelor Rabla Plus la un maxim de 10.000 de lei. Această tăiere semnificativă va duce probabil la un colaps în piața vehiculelor noi, cu o prognoză de doar 80.000 de unități vândute în 2024, comparativ cu 145.000 de unități așteptate în 2023. Sectorul auto, în recuperare după crizele recente și în curs de transformări costisitoare pentru vehicule mai curate, nu a fost consultat de guvern în legătură cu aceste schimbări bugetare.

Îngrijorări privind mediul și siguranța

ACAROM avertizează că reducerea subvențiilor va anula beneficiile anterioare ale programelor Rabla, cum ar fi creșterea cotei de vehicule hibride, electrificate și electrice. În schimb, va conduce la o creștere a importurilor de vehicule second-hand mai vechi, mai poluante și mai puțin sigure. Această schimbare contrazice eforturile guvernului de a moderniza flota de vehicule din România și de a reduce poluarea.

Răspunsul industriei și previziunile

ACAROM își exprimă șocul față de aceste măsuri fiscale, subliniind potențialul lor de a perturba sectorul auto național. Asociația accentuează implicațiile negative pentru afaceri și cetățenii români, deoarece valorile reduse ale tichetelor vor descuraja achiziția de vehicule noi, mai puțin poluante.

Tendințe generale pe piață

România, anterior având cel mai generos program de subvenții pentru vehicule din Europa, se confruntă cu o schimbare semnificativă. Reducerea bruscă a subvențiilor este unică față de tăierile graduale din programe similare din UE. Aceasta ar putea duce la șocuri grave pe piața auto, afectând nu doar vânzările de vehicule, ci și întreaga industrie auto, de la producători la furnizorii de componente.

Perspective de viitor și recomandări

ACAROM îndeamnă guvernul României să reevalueze rapid impactul negativ potențial al acestor măsuri. Recomandă asigurarea continuării tendinței pozitive în modernizarea vehiculelor și reducerea poluării prin programe solide și predictibile pe mai mulți ani, asemănătoare celor din țările mai dezvoltate.

Poziția ACAROM în industrie

ACAROM, reprezentând peste 170 de companii, organizații și instituții din sectorul auto, joacă un rol crucial în economia națională, contribuind semnificativ la PIB-ul și exporturile României. Membrii asociației angajează colectiv peste 220.000 de persoane.

Context istoric

România a încercat de ani de zile să-și modernizeze flota de vehicule prin programe de tip Rabla. Aceste inițiative au reușit să elimine de pe drumuri peste 350.000 de vehicule vechi, cu Dacia fiind principalul beneficiar în ceea ce privește vânzările de vehicule noi finanțate prin aceste programe.

Iată comunicatul integral:

„După adoptarea unor măsuri fiscale nediscutate în prealabil cu mediul de afaceri, care impactează direct sectorul auto (taxarea cu 1% a cifrei de afaceri, impozitul pe microîntreprinderi etc), am constatat cu stupoare că Ministerul Finanţelor – Guvernul României propune spre adoptare noi măsuri a căror aplicare va impacta grav sectorul auto din România. Astfel, modificarea într-un mod total neprevăzut şi dezechilibrat a cuantumului tichetelor oferite în cadrul programului Rabla (la jumătate din valoarea actuală) şi a programului Rabla Plus (la 1/5 din valoarea actuală) va duce la o prăbuşire a pieţei de vehicule noi, coroborată cu o creştere exponenţială a importului de vehicule second hand. În 2023, ne aşteptăm ca piaţa de autoturisme noi să atingă valoarea de 145.000 unităţi, cu contribuţia majoră a programelor Rabla şi Rabla Plus”, susţin reprezentanţii ACAROM, într-un comunicat de presă transmis, joi, AGERPRES.

„Subliniem totodată faptul că diminuarea valorilor tichetelor acordate prin cele 2 programe va afecta posibilitatea cetăţenilor României de a achiziţiona vehicule noi, mai puţin poluante. Astfel, se anulează efectul benefic al derulării programelor în anii precedenţi – creşterea ponderii vehiculelor hibride, electrificate şi electrice, având ca şi consecinţă directă creşterea importurilor de vehicule second hand, mai poluante şi mai nesigure”, notează asociaţia profesională.

„În final, solicităm Guvernului României să analizeze cu celeritate posibilul impact negativ al măsurilor propuse şi să acţioneze în consecinţă astfel încât trendul pozitiv în demersul de reducere a poluării prin reînnoirea parcului auto naţional să continue şi în viitor, pe baze solide şi predictibile, cu programe multi-anuale, precum în statele civilizate”, subliniază ACAROM.