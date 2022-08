Guvernul se pregătește pentru criza energetică! Ministrul Economiei: „Fiecare dintre noi trebuie să ne asigurăm că nu facem risipă”

Guvernul se pregătește pentru criza energetică. Executivul a aprobat documentul prin care rafinăriile sunt obligate să-şi facă stocuri minime de țiței, pentru o perioadă de trei luni. Există recomandări şi pentru populaţie. Românii sunt sfătuiţi să facă economie, atât la gaze cât şi la curentul electric.

De exemplu, să folosească becuri economice, să nu mai lase televizorul pornit sau lumina aprinsă în camerele în care nu se află şi să consume mai puţină apă caldă, prin scurtarea duşurilor.

„Joi am avut a treia ședință cu industria, am primit sesizări că marii consumatori, cam 80% din consumatorii industriali nu au asigurat stocul începând cu 1 octombrie, pentru că furnizorii nu au primit prețurile aliniate în prezent. Am avut discuții pentru a vedea care este situația. Mă aștept ca industria să aibă predictibilitate. Din aceste discuții a rezultat o deficiență de comunicare. Avem această obligativitate de stocare. Ne concentrăm în a asigura stocurile pentru iarnă. Ministrul Energiei a spus că avem o cantitate mai mare decât ceea ce ne-am asumat. După aceea putem vorbi despre reducerile voluntare de 15%. Am mai avut o discuție cu furnizorii de gaz pentru a mă asigura că avem o comunicare corectă și că au predictibilitate.

Economiile pe care populația le are se vor regăsi și în industrie. Economiile în rândul populației duc la asigurarea unui supliment pentru industrie. Fiecare dintre noi trebuie să ne asigurăm că nu facem risipă. Până la urmă, această risipă se va găsi în buzunarele noastre”, a declarat ministrul Economiei – Florin Spătaru, la Realitatea PLUS.