Guvernul pregătește prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile

Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, ca este in pregatire o noua hotarare de Guvern privind prelungirea starii de alerta, insa Executivul nu doreste sa impuna noi restrictii, ca numarul infectarilor sa scada treptat pentru ca lumea sa revina incet la o viata normala.

Executivul urmeaza sa adopte in sedinta de astăzi, de la ora 18.00, un proiect de hotarare care aproba Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 si are in vedere intretinerea si modernizarea caii ferate. Premierul Ludovic Orban a afirmat, recent, ca urmeaza ca Guvernul sa adopte un proiect de hotarare privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei pentru o perioada de 30 de zile. Ultimul document care a prelungit starea de alerta a intrat in vigoare pe 15 octombrie.

Guvernul are in prima lectura si doua proiecte de ordonanta de urgenta, prima pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, si a doua pentru suspendarea, modificarea si completarea unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene.

Sursa: Realitatea Financiara