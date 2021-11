Gheorghe Flutur: „E nevoie și de alte investiții în afară de cele în infrastructură prin programul Anghel Saligny”

Prim vicepreședintele PNL spune că investițiile nu trebuie să se bazeze doar pe sumele din programul Anghel Saligny, destinat în special marilor lucrări de infrastructură. El consideră că este nevoie și de crearea de locuri de muncă.

„Creșterea investiției în PIB va fi mai mare de 5,5%. Jumătate din fonduri europene, jumătate din fonduri naționale, unde avem 90 de miliarde de lei.

Am venit la București să legăm regiunile istorice ale României cu autostrăzi. Bani sunt, dar nu am avut voință. Autostrada A7, avem Coridorul 4, unde s-a dat startul. Avem și autostrada Unirea, de la Iași.

Trebuie descentralizară România, ca să nu mai stai cu mâna întinsă la București. NU trebuie să migreze primarii, după cine le dă banii. Alesul local care crează mai multe locuri de muncă, să aibă mai mulți bani de la buget. Trebuie cumva stimulat primarul.

Ce are județul meu? Are 350.000 de hectare de pământ și am de 10 ori mai puține animale. Vrem să facem terminal cargo și laborator și să facem export de carne de oaie. Programul Anghel Saligny este pentru infrastructură, dar e nevoie și de investiții în altceva. Trebuie să creăm locuri de muncă. Mediul de afaceri trebuie ajutat și trebuie să avem un concept mai prietenos cu ei. Agenția de Dezvoltare Regională are nevoie de mai mulți bani, pentru ca cei din teritoriu să nu mai ajungă tot la bucuresti cu stiva de acte. Din păcate, ne-am lovit de rezistența unor funcționari care îți arată cum nu se poate. Nu trebuie să ceri bani de la bugetul de stat tot timpul. România are 15 milioane de teren agricol, iar noi importăm alimente. Iau aluat înghețat din Ungaria, pentru că nu investim în stocare, în silozuri, în organizarea mai bună a fermelor mici. Vorbim despre reindustrializare. Au dispărut multe industrii”, a declarat în emisiunea „Legile Puterii” Gheorghe Flutur.

Sursa: Realitatea Din PNL