George Niculescu este noul președinte al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei

Constănțeanul George Niculescu a fost ales, președinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei(ANRE), în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului. Actual secretar de stat la Ministerul Energiei, a fost susținut de PNL pentru postul de președinte al ANRE. Niculescu a primit 256 de voturi „pentru” şi 24 „împotrivă”.

„În primul rând o să facem o analiză în ceea ce priveşte funcţionarea instituţiei, dacă sunt lucruri care în urma analizei trebuie corectate, le vom corecta, împreună cu toată echipa. În primul rând, rolul ANRE-ului este de a fi un arbitru în piaţa de energie, cu siguranţă că această analiză pe care o voi face va scoate în vedere şi ce avem de făcut pe viitor pentru a preîntâmpina astfel de situaţii. Rolul va fi unul proactiv, mai degrabă de a preîntâmpina astfel de situaţii, decât de a le remedia”, a declarat Niculescu, la finalul şedinţei plenului reunit al Parlamentului.

O dată cu instalarea guvernului Ciucă, George Niculescu a fost numit secretar de stat în Ministerul Energiei în martie 2021,

Este membru în Comitetul de supraveghere al Hidroelectrica și în consiliile de administrație ale companiilor cu capital de stat Nuclearelectrica și Administrația Porturilor Maritime SA, posturi la care va trebui să renunțe dacă va deveni președintele ANRE. A fost membru în consiliile de administrație de la Damen Shipyards și Romgaz.

Între 2019 și 2020 a fost prefectul județului Constanța.

George Niculescu are trei terenuri agricole în localitatea Cogealac, un apartament în Constanța, un autoturism BMW din 2011, bijuterii și ceasuri în valoare totală de 35.000 de euro, potrivit declarației de avere. În conturi are 257.000 de lei și 127.000 de euro și deține pachete minoritare de acțiuni la mai multe companii listate la bursă (BRD, Electrica, Fondul Proprietatea, One United, Romgaz, Nuclearelectrica, OMV Petrom, Transgaz și Transelectrica).

„Ştim foarte bine că funcţia de preşedinte ANRE este incompatibilă cu deţinerea de acţiuni la companii care activează în Ministerul Energiei, iar eu nu mă voi afla în niciun fel de situaţii de incompatibilitate. Până la publicarea în Monitorul Oficial acţiunile pe care le deţin la companii din domeniul energiei le voi vinde, în aşa fel încât să evit orice fel de situaţie de incompatibilitate. Astăzi sunt candidat la funcţia de preşedinte şi secretar de stat la Ministerul Energiei, odată cu publicarea în Monitorul Oficial nu voi deţine, conform legii, niciun fel de acţiuni la companii din energie”, a declarat George Niculescu

