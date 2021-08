Economia crește, dar pensiile rămân pe loc. Petrișor Peiu: ,,România nu este în primul pluton, dar este undeva în jurul mediei’’

Anunțul lui Florin Cîțu, prin care se laudă cu o creștere a economiei de 13,6% în trimestul al doilea al acestui an, a atras mii de întrebări. Creșterea se bazează, în cea mai mare parte, pe consum, spun unii specialiști in domeniu, si nu pe investiții, așa cum declara premierul.

Analistul economic Petrișor Peia explică această situație, în cadrul emisiunii ‘’Deschide lumea’’: ,,Produsul intern brut este totalitatea valorii adaugate produsa pe un teritoriu national, intr-un an. Din ratiuni statistice, el se calculeaza in fiecare trimestru si se anunta in aceasi zi, in toata regiunea europeana de catre Eurostar si de catre organismele nationale. Semnificatia acestei cresteri cu 13,6% inseamna ca Romania a produs valoarea adaugata cu 13,6% mai mare in trimestrul al doilea din 2021, fata de trimestrul al doilea din 2020. Trimestrul al doilea din 2020 a fost in toata Uniunea Europeana cu cele mai mari restrictii si, ca atare, sigur ca este aceasta crestere.

,,La nivelul UE, media de crestere trimestrul al doilea din 2020 si trimestrul al doilea din 2021 este de 13,2%, iar la nivelul zonei Euro este chiar de 13,6%. Romania este undeva pe la medie. Cele mai mari cresteri le-au consemnat statele sudice. Romania nu este in primul pluton, dar este undeva in jurul mediei’’, a mai precizat analistul.

Acesta a mai explicat că Ungaria are media de crestere, de exemplu, de 17,7%, fiind campioana la crestere pe trimestrul al doilea. Urmează Romania, cu 13,6%, apoi Polonia, cu aproape 11%, in contextul in care a avut, anul trecut, cea mai mica scadere.

,,Sunt state care stau mai prost ca noi, dar depinde cu cine te compari. In principiu, noi trebuie sa retinem ca aceasta crestere economica este la nivelul mediei Uniunii Europene. Din acest produs intern brut, adica din valoarea adaugata pe care o producem in Romania, o parte se duce in salarii, o parte se duce catre stat si o parte este profitul, rezultatul repartizat capitalului. In momentul in care produsul intern brut este mai mare decat cel prognozat, banii care se duc la stat si care sunt baza bugetului nostru national sunt ceva mai multi. Cam asta se va intampla la rectificare’’, a mai explicat analistul Petrișor Peia.