Donald Trump scapă de acuzații! A fost declarat NEVINOVAT de Senatul SUA

Donald Trump a anuntat ca va sustine, joi, la Casa Alba, o declaratie pe tema achitarii sale, de la ora 12.00 (17:00 GMT, 19:00, ora României). Mesajul despre „victoria tarii noastre impotriva `farsei` impeachmentului” a fost transmis, ca de obicei, pe Twitter.

I will be making a public statement tomorrow at 12:00pm from the @WhiteHouse to discuss our Country’s VICTORY on the Impeachment Hoax!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2020