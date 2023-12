Dezbateri cu scandal pe buget. CIOLACU: Vă asigur că nu cresc taxele în 2024. BOLOȘ: Un buget mai bogat pentru 4,6 milioane de români VIDEO

Dezbaterile pe buget de stat pentru 2024 au fost punctate de scandal și întreruperi, provocate de parlamentarii opoziției, nemulțumiți că sesizările și criticile lor nu au fost luate în seamă de coaliția PSD – PNL. În discursul său, premierul Marcel CIOLACU a afirmat că proiectul este unul sustenabil și a dat asigurări că nu vor crește taxele în 2024. Și ministrul PNL al Finanțelor, Marcel Boloș, a dat asigurări că aproape 5 milioane de români vor beneficia de diverse prevederi din buget.

Boloş: Bugetul asigurărilor sociale de stat pe 2024 este cel mai generos pentru 4,6 milioane de români

„Ce ne propunem în legea privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2024? Este bugetul cel mai generos pentru 4,6 milioane de români, care aşteaptă cu nerăbdare atât majorarea de la 1 ianuarie pentru ceea ce înseamnă pensiile în plată, dar şi recalcularea acestor pensii cu data de 1 septembrie 2024. Este un orizont de aşteptare pentru 4,6 milioane de români. De aceea, din respect faţă de ei şi faţă de soarta lor, dar şi pentru cei care aşteaptă ca pensia minimă socială să crească de la 1.182 lei la 1.281 lei. Vorbim de pensia minimă socială, cum spuneam, şi de 1.141.000 de români. Toate acestea, dragi parlamentari, se regăsesc în proiectul de lege al bugetului asigurărilor sociale de stat anul 2024”, a declarat ministrul PNL al Finanțelor.



Anca Dragu (USR): Bugetul pe 2024 – total nerealist, mincinos şi fără viziune

„Bugetul pentru anul 2024 este un buget total nerealist, este un buget mincinos, un buget fără viziune şi care nu asigură o dezvoltare a României. Credeam că bugetul pentru 2023 a fost cel mai prost buget, pentru că aţi început cu un deficit de 4,4% din PIB şi terminaţi acest an cu 6,6% din PIB, dar nu, cel pentru 2024 este într-adevăr cel mai nerealist buget”, a spus senatorul USR Anca Dragu.

Senatorul Claudiu Târziu (AUR), preşedintele Consiliului Naţional de Conducere al AUR, a afirmat că bugetul pentru anul 2024 este unul „al neputinţei”.

MARCEL CIOLACU: Vom avea o economie care va creşte pe investiţii, nu pe consum. Nu cred taxele



„Anul viitor investiţiile vor aduce jumătate din creşterea economică şi vor avea o rată de creştere dublă faţă de cea a consumului. (…) La fel ca în acest an, vom avea o economie care va creşte pe investiţii, nu pe consum. Iar, pentru asta, am decis să prioritizăm investiţiile. Nu mai aruncăm banii pe zeci de mii de proiecte începute şi niciodată finalizate. Pentru 2024, am selectat peste 150 de proiecte de investiţii importante, dintre care: 108 la Transporturi şi Infrastructură, 21 la Ministerul Dezvoltării, 13 la Mediu, 9 la Sănătate. Ca valoare, 91% din bani se vor duce pe Infrastructură, ceea ce înseamnă un salt de dezvoltare incredibil pentru România”, a spus premierul Marcel Ciolacu.

Deputatul PNL Florin Roman a susţinut, marţi, în şedinţa plenului reunit al Parlamentului în care se dezbate proiectul bugetului de stat pe anul 2024, că USR are un singur proiect de ţară – „trei grame de canabis”.



„Le cer scuze românilor pentru comportamentul celor de la USR, partidul care a propus trei grame de canabis şi poate că unii dintre ei şi-au pus proiectul în aplicare, pentru că, altfel, mi-e greu să înţeleg cum nişte oameni civilizaţi se pot manifesta în asemenea hal”, a spus Roman.

Marcel Ciolacu: Bugetul pe 2024 este calibrat cu atenţie, pentru a atenua presiunile inflaţioniste



„Sunt deplin conştient de faptul că principalele provocări economice ale anului viitor vor rămâne inflaţia şi menţinerea echilibrelor macroeconomice. Inflaţia este cea care scumpeşte costul vieţii, ratele românilor şi erodează puterea de cumpărare. De aceea, acest buget este calibrat cu atenţie, pentru a atenua presiunile inflaţioniste. Am demonstrat deja că ştim să ne luptăm cu acest fenomen. Când am venit în Palatul Victoria aveam o inflaţie de 10,6%, după ce în noiembrie 2022 se atinsese vârful de 16,8%. Astăzi, am dus inflaţia la o singură cifră, 6,7%, iar anul viitor ne propunem să o ducem la 4,6%. Vom lucra îndeaproape cu BNR pentru acest lucru. La fel, pentru a avea un curs de schimb stabil şi pentru a reduce deficitul de balanţă comercială, aşa cum am reuşit în acest an, în primele 10 luni, să îl scădem cu 5,.2 miliarde de euro”, a afirmat Marcel Ciolacu, în plenul reunit al Parlamentului, la şedinţa dedicată dezbaterilor pe marginea proiectului de buget pe anul viitor, potrivit Agerpres.

Ciolacu: Un buget al dezvoltării şi al echităţii, bazat pe investiţii şi dreptate socială

„Bugetul pentru anul 2024 este un buget al dezvoltării şi al echităţii. Un buget bazat pe investiţii şi dreptate socială, un buget în care creşterea economică se regăseşte în creşterea nivelului de trai al populaţiei. În acelaşi timp, bugetul pe care vi-l propun astăzi este un buget care să facă faţă provocărilor imediate, pe termen scurt, dar care să pună, totodată, şi bazele succesului nostru, pe termen lung. Un buget care să ne ajute să traversăm aceste vremuri grele, dar care să şi pregătească România pentru oportunităţile uriaşe din viitor”, a afirmat Ciolacu, marţi, la dezbaterile din şedinţa comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor privind bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2024.

UPDATE Dezbaterea a început în jurul orei 20:20

UPDATE: Parlamentarii AUR au afișat pancarte cu mesaje precum „Fără sinecuri”. ”Opriți batjocura”, ”PSD și PNL, monopol pe Parlament”.

Diana Șoșoacă a făcut din nou scandal, președintele de ședință, Alfred Simonis, cerându-i de mai multe ori senatoarei, dar și altor parlamentari, să se îndepărteze de la tribună.

A existat și un schimb dur de replici între Diana Șoșoacă și George Simion, care s-a enervat și i-a dat acesteia peste telefonul cu care filma.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcameradeputatilor%2Fvideos%2F732650935446926%2F&show_text=false&width=560&t=0

Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2024 a fost aprobat marţi de membrii comisiilor reunite pentru buget-finanţe din Parlament, cu 23 de voturi „pentru” şi 8 „împotrivă”.