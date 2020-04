De ce sunt la mare cautare lucratorii romani in Germania cand sute de mii de germani sunt in somaj tehnic!

Mii de romani au plecat in ultima saptamana la munca in Germania la cules de sparanghel desi chiar si acolo sute de mii de oameni sunt in somaj tehnic. Proprietarii fermelor au explicat ca germanii se plang permanent de conditii si reclama dureri de spate ceea ce este total neproductiv.

Fermele din landul german Saxonia Inferioara au nevoie, in aceasta perioada, de aproape 40.000 de culegatori. Cu toate ca germanii care au intrat in somaj din cauza epidemiei de coronavirus ar fi dispusi sa lucreze in agricultura pana trece criza, fermierii spun ca nu sunt o optiune. Jörg Heuer, 49 de ani, proprietarul unei ferme de sparanghel din Fuhrberg, a preluat direct de la avion 60 de muncitori veniti din Romania. Sunt prea putini pentru cele 100 de hectare cultivate, dar „nu ma pot folosi de germani”, a declarat fermierul pentru Bild.

El explica de ce mai toti fermierii ii prefera pe culegatorii veniti din Romania sau Polonia. „Cei mai multi germani nu sunt obisnuiti sa lucreze in camp ore intregi. Se plang repede de durerile de spate. Romanii sau polonezii sunt mai puternici!”, a spus Jörg Heuer.

„O echipa de handbal s-a oferit sa ajute. Fiecare pentru patru ore, gratuit. Este foarte dragut din partea lor, dar nu este de niciun folos pentru mine. Trebuie sa ma bazez pe faptul ca urmatoarea tura este gata de lucru dupa patru ore si nu am timp sa organizez asta”, a mai spus Heues

El a mai spus ca germanii nu il pot ajuta si pentru ca vor una sau doua zile libere pe saptamana, iar sparanghelul trebuie cules o data la fiecare o zi si jumatate. Romanii, in schimb, sunt dispusi sa lucreze si duminica sau de sarbatori.