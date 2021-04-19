Culisele statului paralel: Combinatul Siderurgic din Călăraşi, un mamut al industriei românești

Întins pe 650 de hectare, cu gară și port proprii, cu 6500 de angajați, era cel mai mare producător de şină de cale ferată din sud-estul Europei.
După 89 s-a dorit privatizarea, însă a ajuns să fie vândut la fier vechi, bucată cu bucată.
Un jaf cu acte în regulă, trecut cu vederea de șase prim-miniștri.
Află întreaga poveste a Combinatului Siderurgic din Călărași SIDERCA la Culisele Statului Paralel, de la ora 18:00, cu Anca Alexandrescu.
Sursa: Realitatea Financiara
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Meydana gelen bir kaza sonrası aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa değeri arasındaki farka araç değer kaybı denmektedir.
Kaza sonrasında hasar gören aracınızı en orijinal
parçalar ile aslına uygun olarak tamirini gerçekleştirseniz bile bu hasar
geçmişi kayıtlara geçecektir ve aracınızın ikinci el piyasasında
talep edilebilirliği eskiye nazaran azalacaktır. Söz konusu
haksız fiilinden kaynaklı araç değer kaybı zararının giderilmesi için kusursuz veya daha az kusuru olan taraf kendisinden daha çok kusurlu veya tam kusurlu olan tarafa (ya da sigortacısına)talepte bulunabilecektir.
araç değer kaybı