Culisele statului paralel: Combinatul Siderurgic din Călăraşi, un mamut al industriei românești

Întins pe 650 de hectare, cu gară și port proprii, cu 6500 de angajați, era cel mai mare producător de şină de cale ferată din sud-estul Europei.

După 89 s-a dorit privatizarea, însă a ajuns să fie vândut la fier vechi, bucată cu bucată. Un jaf cu acte în regulă, trecut cu vederea de șase prim-miniștri. Află întreaga poveste a Combinatului Siderurgic din Călărași SIDERCA la Culisele Statului Paralel, de la ora 18:00, cu Anca Alexandrescu.

Sursa: Realitatea Financiara