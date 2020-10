Comisarul european pentru buget, după întâlnirea cu Ludovic Orban: România poate deveni jucător cheie în UE

”În viitor ne așteaptă, probabil, și alte crize și cred că ar trebui să folosim această oportunitate, iar lucrurile pe care le-am discutat astăzi, împreună, au vizat planul de revenire pentru economia României și, îm mod deosebit, aș vrea să nu fie prea îndelungat, dar acesta implica si buget si termene foarte concrete, astfel încât România să se numere printre cei mai importanți beneficiari. Aceste fonduri vor fi la dispoziția Romaniei pentru urmatorii ani, pentru a intelege mai bine cum pot fi folositi mai bine aești bani si cu efecte pe termen lung. Contez pe dumneavoastră si pe Guvernul dvs, domnule prim-ministru. Vă felicit pentru faptul ca ati reusit sa gestionati bine aceste probleme. Aceste oportunităti trebuie valorificate pe viitor. România poate sa devina jucator cheie in Parlament European. Bugetul va fi aprobat in octombrie si la inceputul anului viitor contez pe domnul prim-ministru. Vreau să spun că ne aflam in mijlocul crizei si ar trebui sa incepem sa vedem lumina la capatul tunelului. Ceea ce tine de Uniune vom face si sa vedem care este suma necesara pentru revenirea tarii dumneavoastră. Într-un viitor care sa insemne ceva si sa fie sustenabil, prioritatile fiind investitia in mecanismele care sa combata schimbările climatice si in energia verde”, a spus Johannes Hahn, comisarul european pentru buget și administrație, în discursul său.

”I-am mulțumit pentru pozitia constanta favorabila in cursul negocierilor in relația cu Romania. Discutia a fost importantă, a vizat aspecte fundamentale privitoare la viitorul UE, am discutat problema exercițiului financar multianual. Am purtat o discutie privitoare la planul de relansare al economiei UE si structura planului national de rezilienta si recuperare. În discutiile purtate, am evidentiat ca vom sustine CE si pozitia noastra va fi aceea de a sprijini adoptarea rapida a reglementarilor necesare, astfel incat reglementarile aferente exercițiului multianual sa fie adoptate curand si toate detaliile legate de programul de relansare economica adoptat de Consiliul European. Consideram ca un dialog si o cooperare apropiata intre CE si guvernul pe care il conduc este extrem de important pentru ca toate oportunitatile sa poata generao relansare rapida a economiei la nivel european. Multumesc pentru colaborarea pe care am avut-o. Domnul Hahn e la al treilea mandat. În mandatul anterior am avut colaborări serioase”, a declarat Ludovic Orban.