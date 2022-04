Cătălin Drulă: Discuția despre 9,4% din PIB pentru pensii e falsă. Statul s-a bucurat că încasează mai mult din scumpiri

Liderul USR Cătălin Drulă susține că acuzația PSD privind imposibilitatea majorării pensiiilor deoarece există o limitare la 9,4% din PIB pentru acest capitol este falsă. Invitat la emisiunea „Controversat” de la Realitatea Plus, Drulă a afirmat că bugetul necesar plăți pensiilor de stat nici măcar nu ajunge la acest procentaj.

„Este un artificiu retoric, nu suntem la acest procent cu valoarea pensiilor. Și este loc de unde să taie, de la pensiile speciale. E o minciună cu care PSD încearcă să acopere o altă minciună, cea cu majorarea pensiilor cu 40%. Pentru că nu au de unde, repetă într-una că „nu putem din cauza lui Ghinea”. Repet, este un truc retoric cu care vor să ascundă faptul că nu pot mări pensiile cu cât au promis.

Nu au făcut nimic cu pensiile special, pentru că este un stat al privilegiilor, al „specialilor”. Nu pot să se atingă, o fac doar retoric, ori de câte ori discuția ajunge la aspecte concrete, se blochează,” a afirmat Cătălin Drulă, la Realitatea Plus.

Statul s-a bucurat că a încasat mai mult în urma scumpirilor. Nu cred că voucherele sociale vor putea fi acordate din PNRR

Liderul USR a vorbit și despre situația economică tot mai gravă atât în România, cât și la nivel european. Potrivit lui Drulă, problema guvernului este că nu poate ieși din schema de gândire de a pune în prim-plan propriile interese de partid.

„Noi am propus reducerea TVA de la 19% la 5%, o măsură care a fost aplicată în multe alte state europene. Asta ar fi domolit inflația și statul ar fi lăsat bani în buzunarele oamenilor. Ce se întâmplă acum este că statul ia cu 10 mâini (…) și dau oamenilor înapoi cu o mână. Este și foarte târziu, aceste măsuri ar fi trebuit luate încă din octombrie. Dar statul are încasări record, este cineva care se bucură de această situație. (…) Cât privește voucherele sociale, se pare că povara va cădea tot pe bugetul de stat, m-am interesat, am vorbit și cu colegul Cristian Ghinea care mi-a spus că nu se pot finanța aceste măsuri din PNRR, pentru că este suprafinațat, deci nu rămân bani pentru altceva”.

STAGFLAȚIA este cel mai mare risc, Guvernul face artificii ca să ascundă deficitul

Cătălin Drulă a criticat actualul guvern și pentru că ar încearcă să mascheze gravitatea situație, fără a face însă nimic pentru a încerca să-i reducă amploarea.

„Deficitul bugetar de 5 și ceva la sută din PIB deja se duce spre 7%, potrivit estimărilor experților USR. Este un pic mascat acest deficit, pentru că nu au rambursat TVA.

Asta înseamnă o alimentare a inflației și riscul ca, pentru că BNR încearcă să pună frână inflației, deci scade creditarea și inclusiv creșterea economică și se ajunge la stagflație”, a afirmat liderul USR, în exclusivitate la Realitatea Plus.