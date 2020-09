Cât prețuiesc românii ?

Se spune, de foarte mulți ani, că România este o țară bogată, că are un relief variat și bogat, că are litoral, că are munți, că are câmpii productive, că are Delta Dunării, că are Dunărea și apele celelalte. Se spune că România este o țară bogată în resurse minerale: are a doua cea mai mare rezervă de gaz din Uniunea Europeană, are a treia cea mai mare rezervă de țiței din Uniune, are a cincea cea mai mare rezervă de cărbune din UE, are sare, are aur, are de toate.

Uităm, însă, de prea multe ori să prețuim așa cum trebuie cea mai importantă resursă pe care o națiune o poate avea: oamenii. Am pierdut, fără să crâcnim, în doar 12 ani, peste 4 milioane de oameni și o treime din forța de muncă. Nicio lacrimă nu a curs pentru această pierdere pe obrazul niciunui politician.

Se spune că pungile de gaz din Marea Neagră vor determina dezvoltarea țării și apropierea de media Uniunii Europene. Alții spun că autostrăzile vor determina dezvoltarea noastră. De fapt, singurul lucru care contează în dezvoltarea unei națiuni este poporul acelei națiuni. Până la urmă, de calitatea oamenilor depinde orice industrie. Cu cât vom avea mai mulți români, mai bine educați și mai sănătoși, cu atât vom fi o economie mai mare, mai productivă și mai performantă.

Atunci când Banca Mondială s-a decis să măsoare Indexul Capitalului Uman s-a decis, de fapt, să măsoare viitorul unei națiuni. Indexul respectiv este definit astfel: capitalul uman pe care un copil născut astăzi îl poate avea peste 18 ani, atunci când va deveni adult. Practic, indexul determină corelația dintre rezultatul pe care îl avem astăzi în educație și sănătate și productivitatea generației următoare.

„The Human Capital Index (HCI) is an international metric that benchmarks key components of human capital across countries. Measuring the human capital that a child born today can expect to attain by her 18th birthday, the HCI highlights how current health and education outcomes shape the productivity of the next generation of workers. In this way, it underscores the importance for governments and societies of investing in the human capital of their citizens. The HCI was launched in 2018 as part of the Human Capital Project (HCP), a lobal effort to accelerate progress towards a world where all children can achieve their full potential”.